Росіяни поранили в Україні 1014 дітей

10 червня внаслідок падіння уламків БПЛА на будинок в Одесі дістали поранення дві дитини.

Армія Російської Федерації вбила в Україні 487 дітей і ще 1014 дітям завдала поранень.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

“Станом на ранок 10 червня більше ніж 1501 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 487 дітей загинули та понад 1014 отримали поранення різного ступеня тяжкості”, - ідеться в повідомленні.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 464, Харківській - 283, Київській - 128, Херсонській - 105, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 80, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

У п’ятницю, 9 червня, під час проведення евакуаційних заходів росіяни обстріляли Херсон, внаслідок цього постраждала 16-річна дівчина.

10 червня ворог здійснив нічну атаку на Одеську область. Внаслідок падіння уламків БПЛА на 9-поверховий житловий будинок в Одесі дістали поранення дві дитини віком 5 та 17 років. У Білгород-Дністровському районі Одеської області через ракетну атаку постраждали 5-річна дівчинка та 12-річний хлопчик.