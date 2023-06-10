У акваторії Миколаєва рівень води знизився до 88 сантиметрів

В акваторії Миколаєва станом на ранок суботи, 10 червня, рівень води становить 88 сантиметрів.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич.

Як повідомив мер міста, рівень води знизився на 9 сантиметрів.

“Станом на 8:00, рівень води в акваторії Миколаєва наразі 88 см”, - зазначив Сєнкевич.

Нагадаємо, що станом на ранок 8 червня у Миколаєві та Миколаївській області рівень води перевищив позначки історичного максимуму.

Раніше у Миколаєві посилили укріплення частини берегової лінії. Місцеві мешканці також допомагали комунальникам.