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​Українські захисники ліквідували ще 890 російських окупантів

Також загарбники позбулися восьми танків, 15 артсистем, трьох засобів ППО і сім бойових броньованих машин.

​Українські захисники ліквідували ще 890 російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

Українські захисники ліквідували ще 890 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Таким чином втрати російської армії, починаючи від 24 лютого 2022 року, сягнули вже орієнтовно 214660 осіб.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат загарбників:

  • танків ‒ 3909 (+8) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 7607 (+7) од, 
  • артилерійських систем – 3717 (+15) од, 
  • РСЗВ – 600 (+1) од, 
  • засобів ППО ‒ 362 (+3) од,
  • літаків – 314 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 299 (+0) од, 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3263 (+16),
  • крилатих ракет ‒ 1176 (+5),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6428 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 507 (+5).

Нагадаємо, українські сухопутні війська показали, як артилеристи знищили російський “Град”. Також з'явилося відео знищення МТ-ЛБ окупантів.

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