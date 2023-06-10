Українські захисники ліквідували ще 890 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Таким чином втрати російської армії, починаючи від 24 лютого 2022 року, сягнули вже орієнтовно 214660 осіб.
Серед інших втрат загарбників:
- танків ‒ 3909 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7607 (+7) од,
- артилерійських систем – 3717 (+15) од,
- РСЗВ – 600 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 362 (+3) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3263 (+16),
- крилатих ракет ‒ 1176 (+5),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6428 (+18) од,
- спеціальної техніки ‒ 507 (+5).
Нагадаємо, українські сухопутні війська показали, як артилеристи знищили російський “Град”. Також з'явилося відео знищення МТ-ЛБ окупантів.