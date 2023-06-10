​Українські захисники ліквідували ще 890 російських окупантів

Нагадаємо, українські сухопутні війська показали, як артилеристи знищили російський “Град” . Також з'явилося відео знищення МТ-ЛБ окупантів.

Таким чином втрати російської армії, починаючи від 24 лютого 2022 року, сягнули вже орієнтовно 214660 осіб.

Також загарбники позбулися восьми танків, 15 артсистем, трьох засобів ППО і сім бойових броньованих машин.

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