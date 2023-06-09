Головне за день. П'ятниця, 9 червня

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС, 27 бойових зіткнень на сході, новий пакет безпекової допомоги від США, заборона діяльності УПЦ МП на Київщині, повернення скіфського золота. Яким запам’ятається 471-й день повномасштабної війни.

Унаслідок затоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС наразі відомо про щонайменше 5 загиблих та 13 зниклих безвісти, поінформував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.

Евакуйовано 2412 осіб. Загинуло 4 людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб.

У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. 1 людина загинула.

Також міністр звернув увагу, що в Херсонській ОВА працює гаряча лінія для звернень постраждалих, а також для координації роботи волонтерів - 0800101102.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що росіяни зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Упродовж доби тут відбулось 27 бойових зіткнень.

За добу Росія завдала 8 ракетних і 58 авіаударів по Україні і здійснила 31 обстріл із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 9 червня – в нашій новині.

Сьогодні росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе на Запоріжжі.

“Запорізька область. Росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе. Відомо про двох загиблих працівників лікарні – молодшу медичну сестру та сантехніка”, – йдеться в повідомленні голови Офісу президента Андрія Єрмака.

За даними ОВА, загинув 46-річний працівник, який попри небезпеку продовжував виконувати свій обов'язок на лінії вогню, та 55-річна жінка, яка перебувала поруч із місцем влучання.

Дві медичні сестри отримали січені ушкодження від уламків, госпіталізації не потребують. Також поранення отримала працівниця ДСНС. Фахівці невідкладно розпочали рятувально-пошукові роботи.

Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача.

За словами глави держави, доповідали командувачі оперативних напрямків, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Головне управління розвідки, а також міністерства оборони, питань стратегічних галузей промисловості та внутрішніх справ.

"Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що присутні детально обговорили постачання й розподіл боєприпасів, посилення української артилерії та ППО.

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги в галузі безпеки для України.

Пакет на загальну суму до 2,1 мільярда доларів включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. Що саме – в нашій новині.

Київська обласна рада підтримала проект рішення фракції Європейська Солідарність щодо заборони діяльності УПЦ Московського патріархату (УПЦ МП) на території області.

“Депутати обласної ради вважають діяльність релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором (Росією) такою, що порушує державні інтереси та загрожує національній безпеці”, - повідомив депутат Київської облради Роман Титикало.

Київська облрада просить Верховну Раду України невідкладно розглянути законопроєкти про заборону діяльності УПЦ МП.

Верховний суд Нідерландів підтримав рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Україні так званого скіфського золота.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 9 червня. Суд відхилив касаційні скарги кримських музеїв, повідомив голова ОПУ Андрій Єрмак.

"Після майже 10 років судів Верховний суд Нідерландів зобов’язав музей Алларда Пірсона передати Національному музею історії України музейні експонати з виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі». Суд повністю відмовив у касаційній скарзі кримських музеїв і залишив у силі рішення апеляції, яким було задоволено позовні вимоги України", – повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

У 2016 році окружний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати кримських музеїв. Предметом спору була колекція з 565 експонатів (докладно про них – тут), наданих Амстердамському археологічному музею Алларда Пірсона для виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі". Вартість колекції оцінюють приблизно в 10 млн євро.

Подробиці захопливої історії – в нашій новині. Залишається повернути увесь Крим…

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