Верховний суд Нідерландів ухвалив повернути Україні "скіфське золото"

Колекція з понад 500 золотих прикрас із кримських музеїв у 2014 році експонувалася у Нідерландах. Після початку окупації півострова РФ хотіла забрати її собі.

Верховний суд Нідерландів підтримав рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Україні так званого скіфського золота.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 9 червня. Суд відхилив касаційні скарги кримських музеїв, повідомив голова ОПУ Андрій Єрмак.

"Верховний суд відхилив касаційну скаргу кримських музеїв, таким чином рішення суду залишається в силі", – йдеться у рішенні.

Фото: Олександр Ткаченко у Telrgram

"Після майже 10 років судів Верховний суд Нідерландів зобов’язав музей Алларда Пірсона передати Національному музею історії України музейні експонати з виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі». Суд повністю відмовив у касаційній скарзі кримських музеїв і залишив у силі рішення апеляції, яким було задоволено позовні вимоги України", – повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

У 2016 році окружний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати кримських музеїв. Предметом спору була колекція з 565 експонатів (докладно про них – тут), наданих Амстердамському археологічному музею Алларда Пірсона для виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі". Вартість колекції оцінюють приблизно в 10 млн євро.

Виставка проходила 2014 року і завершилася після окупації Криму Російською Федерацією. Згідно з українським законодавством, музейні об'єкти є частиною музейного фонду України і Міністерство культури України має вирішити, куди повернуться об'єкти з виставки.

Кримські музеї наполягали на нерозривності колекцій і на тому, що експонати, вивезені з Криму до окупації його Росією, повинні повернутися в музеї, звідки були взяті. У зв'язку з цим у серпні 2017 року музеї окупованого Криму подали апеляційну скаргу на рішення окружного суду Амстердама.

Україна кілька разів просила про відвід суддів при розгляді апеляції. Головуючого суддю підозрювали в упередженості через зв’язок з адвокатами кримських музеїв. У відводі відмовили, однак після надання додаткових доказів вирішили все так змінити суддю. У листопаді 2020 було призначено нового суддю.

У жовтні 2021 Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення повернути "скіфське золото", раніше представлене на нідерландській виставці, до України. Однак окупанти не здавалися і подали скарги на це рішення, вимагаючи відправити золото до кримських музеїв.