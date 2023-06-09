Справа "скіфського золота": уперше суд Нідерландів надав юридичне значення окупації Криму

Попередні суди вказували, що це не має значення, хоча саме факт окупації підкреслив - повернення колекцій у Крим призведе до позбавлення України права ними володіти.

Уперше суд Нідерландів надав юридичне значення окупації Криму у справі про так зване "скіфське золото".

Про це йдеться в дописі члена правління Спілки археологів України Олександра Малишева на фейсбук-сторінці спілки.

"Вперше суд надає юридичного значення фактові окупації Криму. Всі попередні суди вказували, що це не має значення для справи. Натомість тут сказано (якщо я правильно зрозумів), що Кримські музеї зараз контролюються російськими організаціями і є зрозумілою позиція, що повернення колекцій в Крим призведе до їх експропріації, тобто позбавлення України її права", - зауважив Малишева.

За словами юриста, суд також розділив кейс колекції з Херсонеса Таврійського та колекцій інших Кримських музеїв.

"В першому випадку Україна - засновник музею. Право власності України на колекцію з Херсонеса не заперечується жодною зі сторін. Йде мова лише про право оперативного управління, надане музеєві за законодавством України... По інших трьох музеях російською стороною обстоювалась позиція, що колекції є власністю не України, а АРК. Суд як і попередні суди доходить висновку, що питання власності не має принципового значення, оскільки відносини власності - це приватне право, над яким має пріоритет публічне право охорони культурної спадщини", - пояснив Малишев.

Він додав, що залишається формальна можливість, що і після рішення суду Нідерланди ще можуть продовжити перебування колекції на своїй території. Це може відбуватися за їхній кошт, "поки що на це не схоже".

"Водночас великим викликом, як для влади, так і для музейної спільноти буде виконання цього рішення в умовах війни та забезпечення належних умов для повернення і збереження безцінної колекції українських скарбів", - зазначив юрист.

Нагадаємо, Верховний суд Нідерландів ухвалив повернути Україні "скіфське золото". Колекція з понад 500 золотих прикрас із кримських музеїв у 2014 році експонувалася у Нідерландах. Після початку окупації півострова Росія хотіла забрати її собі. Справа тягнулася маже десять років.

Україна декілька разів просила про відвід суддів при розгляді апеляції. Головуючого суддю підозрювали в упередженості через зв’язок з адвокатами кримських музеїв. У відводі відмовили, однак після надання додаткових доказів вирішили все так змінити суддю. У листопаді 2020 було призначено нового суддю.

У жовтні 2021 Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення повернути "скіфське золото", раніше представлене на нідерландській виставці, до України. Однак російські окупанти не здавалися і подали скарги на це рішення, вимагаючи відправити золото до кримських музеїв.