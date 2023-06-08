Стрічка "Памфір" увійшла до переліку найкращих фільмів 2023 року за версією The Guardian

Британське видання The Guardian опублікувало список найкращих фільмів 2023 року на цей момент. До нього увійшла стрічка "Памфір" українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

"У фільмі немає натяку на війну Росії проти України, але, можливо, цей конфлікт присутній у підтексті, у сенсі племінної лояльності, традицій громади та виразного, майже окультного потягу до заходу", — йдеться в описі до стрічки.

Усього до списку увійшло 37 стрічок, серед яких також "Тар" із Кейт Бланшетт у головній ролі, "Фабельмани" Стівена Спілберга, "Син" Флоріна Зеллера.

У Великобританії та Ірландії “Памфір” іде у прокаті з 5 травня. 22 червня стрічка виходить на Netflix.