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До роковин трагедії рейсу MH17 у прокат виходить стрічка «Залізні метелики»

Покази в кінотеатрах України — з 20 липня.

До роковин трагедії рейсу MH17 у прокат виходить стрічка «Залізні метелики»
Фото: Артхаус Траффік

Документальний фільм Романа Любого «Залізні метелики» виходить в український прокат 20 липня. Про це повідомила пресслужба кінокомпанії Артхаус Траффік.

Фільм розповідає про події літа 2014 року, коли російські військові в небі над українським Донбасом збили цивільний літак рейсу MH17 з 298 людьми на борту. Російський уряд одразу почав заперечувати свою причетність до трагедії, а пропаганда — працювати на повну потужність, намагаючись приховати справжні обставини злочину. Стрічка досліджує обставини воєнного злочину, розслідування якого тривало 8 років.

Покази приурочені до дев’ятих роковин трагедії, які відзначаються кількома днями раніше — 17 липня.

Вперше «Залізні метелики» побачили світ на «Санденсі», одному з головних фестивалів незалежного кіно у США, у конкурсній секції World Cinema Documentary Competition. Європейська прем’єра відбулася на іншому великому фестивалі класу «А» — Берлінському, у програмі Panorama. Також фільм показували в Гаазі на фестивалі Movies That Matter.

Кадр з фільму «Залізні метелики»
Фото: Артхаус Траффік
Кадр з фільму «Залізні метелики»

Кадр з фільму «Залізні метелики»
Фото: Артхаус Траффік
Кадр з фільму «Залізні метелики»

Критики сприйняли картину позитивно: журнал POV назвав стрічку «визначним досягненням», а видання Rogerebert.com — «мистецтвом, яке бунтує проти несправедливості».

Українська прем’єра фільму відбудеться 4 червня на фестивалі Docudays UA; повторний показ пройде 5 червня. 

Картину створили кінооб’єднання «Вавилон’13» у копродукції з TRIMAFILM (Німеччина) та RBB/ARTE (Німеччина) за підтримки Українського культурного фонду та Державного агентства України з питань кіно. Продюсери: Андрій Котляр, Володимир Тихий, Давід Лехмер, Ізабель Бертолон, Тріні Гьотце.

Нагадаємо, 20 Docudays UA оголосив програму DOCU/СВІТ, в рамках якої покажуть 10 стрічок режисерів та режисерок з усього світу.

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