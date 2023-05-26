У червні на стримінгових платформах вийде багато нових серіалів — екранізації, документальні стрічки, байопіки, продовження минулорічних хітів і геть нові історії. Пропонуємо добірку найцікавіших.

«The days»

Дата релізу: 1 червня

Де дивитися: Netflix

Netflix випускає драматичний серіал про катастрофу на Фукусімі. Анонсований він був ще у вересні 2022 року. Відтоді його прирівнюють до славнозвісного «Чорнобиля» й очікують подібного успіху.

Події серіалу охоплюють сім днів аварії на атомній електростанції "Фукусіма-1" у 2011 році. Катастрофа відбулася через землетрус Тохоку та спричинене ним потужне цунамі. Хвилі сягали майже 14 метрів і затопили енергоблоки. Це вивело з ладу аварійні генератори, призвело до втрати електроенергії та спричинило радіоактивне забруднення. Події викладено з погляду уряду, корпоративних організацій і тих, хто ризикував своїм життям на місці катастрофи. Серіал «The days» намагається максимально наблизити глядачів до реалій цього періоду.

«Iдол»

Дата релізу: 4 червня

Де дивитися: HBO Max

«Ідол» — новинка із зірковим складом, якій віщують великий успіх. Головні ролі виконали Лілі-Роуз Депп та Ейбел Тасфає, відомий під псевдонімом The Weeknd. Прем’єра серіалу відбулася на 76-му Каннському кінофестивалі 22 травня 2023 року.

Нервовий зрив скасовує концертний тур поп-зірки Джоселін (Лілі-Роуз Депп). Оговтавшись, вона намагається знову заявити про себе й розпочинає складні стосунки з Тедросом (The Weeknd), що має темне минуле. Ця романтична історія може подарувати їй очікувану славу або ж занурити в пітьму власної душі.

За період зйомок серіал пройшов декілька змін не лише акторського, а й режисерського складу. Сем Левінсон («Ейфорія») перезнімав певні епізоди та змінив розвиток подій, відмовившись від перспективи режисерки Емі Сейметц. Він зосередився на стосунках персонажів і проблемах сексуальності.

«Barracuda Queens»

Дата релізу: 5 червня

Де дивитися: Netflix

Кримінально-драматичний трилер на основі реальних подій у Швеції 1995 року.

Королеви Барракуд — це група невдоволених привілейованих дівчат, що починають красти у своїх багатих сусідів задля справедливості. Удень вони вдають порядних відмінниць, а вночі перетворюються на безжальних злодійок у пошуках гострих відчуттів. Дівчата намагаються помститися чоловікам, які їх скривдили, і ніхто не зможе їх зупинити, чи не так?

«Арнольд»

Дата релізу: 7 червня

Де дивитися: Netflix

«Арнольд» — це трисерійний документальний фільм про життя Арнольда Шварценеггера, пронизаний мотиваційними репліками та реальними історіями життя. Три частини серіалу стосуються трьох сутностей зірки — спортсмена, актора та політика.

«Зроби це. Зроби це зараз» та «Якщо ти завжди голодний, то ніколи не зможеш по-справжньому задовольнити себе» — це лише деякі з реплік, що мають розкрити глядачам філософію Арнольда. Як йому вдалося досягти таких висот і через які труднощі довелося пройти? Усе це в новому серіалі від режисерки Леслі Чілкотт, відомої за документальними фільмами «Незручна правда» та «Вотсон».

«The Crowded Room»

Дата релізу: 9 червня

Де дивитися: Apple TV+

«The Crowded Room» — психологічний трилер за мотивами роману Деніела Кіза із Томом Голландом у головній ролі.

Мінісеріал розповідає історію Денні Саллівана (Том Голланд) після того, як його арештовують за стрілянину в Нью-Йорку 1979 року. Життя Денні та його таємниче минуле розкривається через серію розмов з допитливою слідчою Раєю Ґудвін (Аманда Сайфред). Розповідаючи свою історію, він аналізує деякі моменти життя і врешті-решт приходить до доленосного одкровення.

Серіал стартує 9 червня трьома епізодами. Наступні сім епізодів будуть виходити щотижня до 28 липня.

«Наша планета»: другий сезон

Дата релізу: 14 червня

Де дивитися: Netflix

Документальний серіал з культовим ведучим-натуралістом Девідом Аттенборо повертається з другим сезоном.

Другий розділ розповість історію міграції тварин, яка є важливою частиною виживання. Через кліматичні зміни ця звична частина їхнього життя суттєво ускладнилася. «Наша планета», зокрема, покаже історії лейсанського альбатроса, що намагається покинути рідний острів, стада антилоп гну, які прямують до Скелястих гір і мільярдів крихітних червоних крабів, що мігрують із пляжу до лісу. Серіал обіцяє охопити міграцію тварин на всій планеті.

«Чоловічий стриптиз»

Дата релізу: 14 червня

Де дивитися: Hulu, Disney +

Через 25 років після виходу британської комедії «Чоловічий стриптиз» її актори повертаються, щоб знову зачарувати глядачів своїм гумором і душевністю. У 1997 році ніхто й не чекав такого успіху від малобюджетного фільму, та за цей час йому вдалося стати культовим на британському телебаченні, отримати 36 нагород і 66 номінацій на фестивалях, здивувати касовими зборами та високими оцінками критиків.

Фільм розповідає історію колишніх працівників заводів, які не можуть знайти роботу, тож починають займатися стриптизом. Сиквел фільму покаже, що ж сталося за ці 25 років з героями. Газ уже дідусь, але все ще сповнений божевільних ідей і небажання старіти. Дейв переживає напружені стосунки зі своєю дружиною Джин. Ломпер і Денніс намагаються з усіх сил врятувати сімейний бізнес. Джеральд ніяк не може змиритися зі стрімкими змінами сучасного світу. Усі вони зберуться разом знову, щоб віддати данину міцній дружбі.

«Ведмідь»: другий сезон

Дата релізу: 22 червня

Де дивитися: Hulu

Серіал про успішного кухаря на прізвисько Ведмідь (Джеремі Аллен Вайт) повертається. Творці серіалу підтвердили, що акторський склад залишається незмінним. Новий сезон присвятять гостинності та турботі про інших.

Перший сезон серіалу вийшов у 2022-му; його добре сприйняли критики та глядачі. Особливо хвалять акторську гру та операторську роботу, що підкреслює внутрішній хаос героїв зйомками кухонного безладу. Комедійно-драматичний серіал розповідає історію молодого шеф-кухаря, який починає керувати кафе з італійськими сендвічами. Він полишає своє колишнє успішне життя та перебирається в рідне місто, щоб урятувати сімейний бізнес. Ведмідь переживає трагічну смерть брата, намагається налагодити стосунки з командою кафе та втриматися на плаву. Це смішна та водночас трагічна історія з привабливими сценами смачної їжі.

«Відьмак»: третій сезон

Дата релізу: 29 червня

Де дивитися: Netflix

Фентезійний серіал, заснований на романах Анджея Сапковського, виходить із третім сезоном. Попередньо творці повідомили, що сезон базуватиметься на четвертій частині «Час погорди» з книжкового циклу про Ґеральта з Рівії.

Сила Цірілли зростатиме, і все більше небезпек чекатимуть на неї, а Ґеральт знову опиниться перед складним вибором, що вплине на його шлях. У новому сезоні також з’являться несподівані персонажі, які відіграють важливу роль у розвитку історії.