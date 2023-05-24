“Королева рок-н-ролу” Тіна Тернер померла у Швейцарії

Співачка померла у своєму будинку після тривалої хвороби.

Американська співачка Тіна Тернер померла у віці 83 років у Швейцарії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Тіна Тернер, котра мала громадянство Швейцарії, померла у своєму будинку поблизу Цюриха після тривалої хвороби.

“Королева рок-н-ролу” Тіна Тернер почала кар’єру у 1950-х роках. За свою творчість вона здобула вісім премій “Греммі” та була вписана до “Зали слави рок-н-ролу”.

Журнал Rolling Stone свого часу назвав її однією із найвидатніших співачок сучасності.

Співачка набула громадянства Швейцарії у 2013 році, і підписала в посольстві США відмову від американського громадянства.

Нагадаємо, 20 лютого помер Любомир Футорський - один із засновників легендарного українського гурта “Мертвий Півень”.