В Малій опері пройде прем’єра оперної трилогії за творами Кафки

3 та 4 червня на сцені київської Малої опери відбудеться прем’єра оперної трилогії «KAVKA» сучасної української композиторки Вікторії Шинкаренко. Про це повідомила пресслужба незалежної мистецької формації «Art.Razom».

В основу трилогії лягли за найвідоміші твори Франца Кафки: «Процес», «Перетворення», «Замок». Режисерська концепція спирається на історію втомленої людини, яка блукає своїми жахливими сновидіннями, шукаючи вихід.

Режисерка та фундаторка «Art.Razom» Марина Рижова, композиторка Вікторії Шинкаренко та диригент Київської опери Іван Стецький працювали над виставою з 2020 року. В умовах карантинних обмежень вдалось виконати тільки камерну концертну версію твору. У 2022 році постановча команда відновила роботу над проєктом, а в 2023-му, до 140-го ювілею Кафки, українська оперна трилогія «KAVKA» врешті отримає своє сценічне втілення.

У постановці також залучені помічник головного диригента Національної оперети України Ярослав Близнюк, концертмейстерка Лідія Ночовська; каст вокалістів складається із молодих артистів: Володимир Соколовський, артист-вокаліст капели ім. Б.Лятошинського; Павло Бєльський, артист-вокаліст Національної оперети України; артисти незалежної мистецької формації «Art.Razom» В‘ячеслав Крижановський, Валерія Гусак, Надія Більдій. Музичну драматургію втілює Національний камерний ансамбль «Київські солісти».

Нагадаємо, в Українському домі пройде перша виставка Музею сучасного мистецтва (UMCA) “Ти як?”. До експозиції увійде понад 400 робіт сучасних українських художників.