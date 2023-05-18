В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
УПЦ МП заборонить у служінні священників, які просили РПЦ взяти під омофор Бердянську єпархію
УПЦ МП заборонить у служінні священників, які просили РПЦ взяти під омофор Бердянську єпархію
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Parimatch: за що?
Parimatch: за що?
​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
ГоловнаКультура

В Малій опері пройде прем’єра оперної трилогії за творами Кафки

Авторка - українська композиторка Вікторія Шинкаренко.

В Малій опері пройде прем’єра оперної трилогії за творами Кафки
Фото: Art.Razom

3 та 4 червня на сцені київської Малої опери відбудеться прем’єра оперної трилогії «KAVKA» сучасної української композиторки Вікторії Шинкаренко. Про це повідомила пресслужба незалежної мистецької формації «Art.Razom».

В основу трилогії лягли за найвідоміші твори Франца Кафки: «Процес», «Перетворення», «Замок». Режисерська концепція спирається на історію втомленої людини, яка блукає своїми жахливими сновидіннями, шукаючи вихід. 

Режисерка та фундаторка «Art.Razom» Марина Рижова, композиторка Вікторії Шинкаренко та диригент Київської опери Іван Стецький працювали над виставою з 2020 року. В умовах карантинних обмежень вдалось виконати тільки камерну концертну версію твору. У 2022 році постановча команда відновила роботу над проєктом, а в 2023-му, до 140-го ювілею Кафки, українська оперна трилогія «KAVKA» врешті отримає своє сценічне втілення.

У постановці також залучені помічник головного диригента Національної оперети України Ярослав Близнюк, концертмейстерка Лідія Ночовська; каст вокалістів складається із молодих артистів: Володимир Соколовський, артист-вокаліст капели ім. Б.Лятошинського; Павло Бєльський, артист-вокаліст Національної оперети України; артисти незалежної мистецької формації «Art.Razom» В‘ячеслав Крижановський, Валерія Гусак, Надія Більдій. Музичну драматургію втілює Національний камерний ансамбль «Київські солісти».

Нагадаємо, в Українському домі пройде перша виставка Музею сучасного мистецтва (UMCA) “Ти як?”. До експозиції увійде понад 400 робіт сучасних українських художників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies