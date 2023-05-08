У розкладі київська прем’єра балету на музику Пьяццоли та “Норма” у виконанні Монастирської.

Фото: Національна опера України

оголосила програму на травень. Вистави театру відбуватимуться в денний час: у п’ятницю (початок о 17:00), а суботу та неділю о 15:00 (за виключенням балету «Сильфіда» 20 травня, який почнеться о 17:00).

12 (п’ятниця) о 17:00 - ліричний балет Костянтина Данькевича «Лілея»

Українському композитору вдалося блискуче інтерпретувати український народний мелос, створивши виразну танцювальну музику з розгорнутими лейттемами головних героїв. Вистава вважається перлиною національного хореографічного мистецтва з утіленням шевченківських поетичних образів набалетній сцені. Останнє поновлення цієї вистави відбулося у 2014 році до 200 річниці від дня народження Тараса Шевченка. У головних ролях: Ольга Голиця (Лілея), Микита Сухоруков (Степан), Ян Ваня (Князь) та ін.

13 (субота) о 15:00 - опера Жоржа Бізе «Кармен»

Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та сержанта Хозе втілять Тетяна Пімінова та Андрій Романенко. Також у ролях: Тетяна Ганіна (Мікаела), Ігор Євдокименко (Ескамільо), Сергій Магера (Капітан Цуніга) та ін. Диригент – Алла Кульбаба

14 (неділя) о 15:00 - балет «Віденський вальс» на музику Штраусів

«Віденський вальс» - це авторський багатоактний балет хореографки Аніко Рехвіашвілі, створений у 2001 році. В його основі - музика австрійської композиторської династії, Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа, які подарували світу неповторні мелодії вальсу. У головних ролях: Катерина Алаєва, Наталія Мацак, Сергій Кривоконь. У ролі графа Кайзерлінга дебютує соліст балету Олександр Омельченко. Диригент – Герман Макаренко.

16 (вівторок) о 17:00 - гала-концерт та балет «Болеро» М.Равеля у постановці Анатолія Шекери

Вечір-присвята пам’яті Анатолія Шекери, видатного балетмейстера, педагога, народного артиста України, лауреата премії ім. С.Дягілєва та Національної премії України імені Тараса Шевченка.

У складі концерту: фрагмент 3-ї дії з балету «Лісова пісня» М.Скорульського (Ілона Кравченко, Ян Ваня та артисти балету); «Крила України» на музику Мирослава Скорика (хореографія Ксенії Іваненко, виконують Ольга Кіф’як фон Краймер, Ксенія Бахрітдінова-Кравчук); адажіо з балету «Лілея» К.Данькевича (Ольга Голиця та Микита Сухоруков); «Індуський танець» з балету «Баядерка» Л.Мінкуса (Райса Бетанкоурт, Руслан Авраменко, Андрій Скляр); фрагмент балету «Широко заплющені очі» (Наталія Мацак та Сергій Кривоконь, хореографія Віктора Іщука); «Чоловік, якого я кохаю» (музика Дж.Гершвіна у хореографії Дж. Баланчіна, виконують Катерина Алаєва та Микита Сухоруков); сцена з опери «Аїда» Дж.Верді (хореографія Анатолія Шекери).

У другому відділі вечора - одна з найвідоміших постановок Анатолія Шекери, «Болеро» на музику Моріса Равеля (Ольга Голиця, Володимир Кутузов та Райса Бетанкоурт).

19 (п’ятниця) о 17:00 - опера Джузеппе Верді «Ріголетто»

Опера створена за драмою Віктора Гюго «Король бавиться» (лібрето Франческо Марії Піаве). Соціальна ідея, що привабила композитора у драмі Гюго — протиставлення простої, по-своєму нещасної людини, придворного блазня Трібуле розбещеному королю Франциску І. Виконавці: Олександр Мельничук (Ріголетто), Ольга Фомічова (Джільда), Сергій Андрощук (Герцог Мантуанський), Сергій Магера (Спарафучілє), Анжеліна Швачка (Маддалена), Тарас Штонда (Граф Монтероне) та ін.

Фото: Національна опера України

20 (субота) о 17:00 - балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда»

«Сильфіда» вважається одним з кращих романтичних балетів, що започаткував нову епоху в хореографічному мистецтві. У ролях: Юлія Кулик, Даниїл Пащук, Руслан Авраменко, Олександр Габелко та ін.

21 (неділя) о 15:00 — комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник»

Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у діючому репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної французького драматурга П’єра Бомарше. В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка відбувається «поза простором та поза часом». У ролях: Олександр Киреєв (Фігаро), Дмитро Іванченко (Граф Альмавіва), Лілія Гревцова (Розіна), Володимир Тишков (Дон Базіліо), Дмитро Агеєв (Бартоло), Ірина Петрова (Берта) та ін.

26-27 травня - київська прем’єра 2-х одноактних балетів «Весна і осінь» та «П’ять танго»

«П‘ять танго» для семи пар, поставив у 1977 році хореограф Ханс ван Манен на музику Астора П’яццолли. Хореограф відмовився від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, притаманні музиці П’яццоли, з бальним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються зі звуками музики.

Ідея поставити відомий балет на нашій сцені належить колишньому солісту Нідерландського національного балету, киянину Олександру Жембровському. З нею він прийшов до ван Манена і одразу отримав відповідь «Так». Хореограф надав права на показ Національній опері України, а костюмний цех Нідерландського національного балету передав сценічний одяг для наших танцівників (дизайн костюмів – Жан-Поль Врум, асистент Ханса ван Манена).

У другій частині концерту - «Весна і осінь» на музику «Серенади для струнних» Антоніна Дворжака у постановці директора Hamburg Ballett Джона Ноймайєра, зразок неокласичного балету.

Фото: Національна опера України

28 (неділя) о 15:00 - опера Вінченцо Белліні «Норма»

Перлиною опери є молитва Норми «Casta diva» — одна з найвідоміших оперних мелодій. В титульній партії - зірка світової оперної сцени, провідна солістка Національної опери України – Людмила Монастирська. Також у головних ролях: Олег Злакоман (Полліон), Ірина Петрова (Адальжіза), Сергій Ковнір (Оровез). Наталія Николаїшин (Клотильда) та Олександр Дяченко (Флавій). Диригент – Микола Дядюра.

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо вистав, складів виконавців та вартості квитків можна дізнатися на сайті театру. Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.