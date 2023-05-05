​Мінкультури внесло до нематеріальної культурної спадщини голубці і ще чотири елементи

На сьогодні в цьому переліку є 68 елементів.

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку п'ять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це йдеться в наказі Мінкультури №234 від 4 травня.

Так, до Національного переліку включено:

традицію рогозоплетіння села Щитки та Писарівка Вінницької області;

традицію вбирання могильних хрестів у Рівненському Поліссі;

приготування української традиційної страви «Голубці»;

культуру традиційного вівчарства Бессарабії та знань, пов’язаних із ним;

традицію «віншування Василів» у селі Липівка Рогатинської громади Івано-Франківської області.

На сьогодні в цьому переліку є 68 елементів.

Нагадаємо, минулого року український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Раніше до списку також внесли історичний центр Одеси Одеси і планують включити історичний центр Чернігова.

Мінкультури також пропонує додати у списки ЮНЕСКО ще три елементи нематеріальної культурної спадщини: українську писанку, технологію вишивки “білим по білому” та кобзарсько-лірницьку традицію.