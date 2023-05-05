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​Мінкультури внесло до нематеріальної культурної спадщини голубці і ще чотири елементи

На сьогодні в цьому переліку є 68 елементів.

​Мінкультури внесло до нематеріальної культурної спадщини голубці і ще чотири елементи
голубці
Фото: wikipedia.org

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку п'ять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це йдеться в наказі Мінкультури №234 від 4 травня.

Так, до Національного переліку включено:

  • традицію рогозоплетіння села Щитки та Писарівка Вінницької області;
  • традицію вбирання могильних хрестів у Рівненському Поліссі;
  • приготування української традиційної страви «Голубці»;
  • культуру традиційного вівчарства Бессарабії та знань, пов’язаних із ним;
  • традицію «віншування Василів» у селі Липівка Рогатинської громади Івано-Франківської області.

На сьогодні в цьому переліку є 68 елементів.

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Нагадаємо, минулого року український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Раніше до списку також внесли історичний центр Одеси Одеси і планують включити історичний центр Чернігова.

Мінкультури також пропонує додати у списки ЮНЕСКО ще три елементи нематеріальної культурної спадщини: українську писанку, технологію вишивки “білим по білому” та кобзарсько-лірницьку традицію.

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