Історичний центр Чернігова подають до списку Світової спадщини ЮНЕСКО

Процедура подання документів буде у пришвидшеному темпі. За попередніми даними, українська сторона хоче вкластися в один рік.

Історичний центр Чернігова планують включити до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Також у список ЮНЕСКО можуть включити й деякі інші міста України.

Про це повідомляє “Суспільне” із посиланням на слова міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченко в ефірі телемарафону “Єдині новини”. Цю інформацію “Суспільному” підтвердив і начальник управління культури і туризму Чернігівської міськради Олександр Шевчук.

"Наразі тривають зміни номінації, на яку ми будемо подаватися. В нас вже практично сформована робоча група, а одразу після ми розпочинаємо процес підготовки подачі всіх необхідних документів. Нас консультують і допомагають наші колеги з Польщі, ми ведемо з ними перемовини. Для нас процедура подання документів буде у пришвидшеному темпі, це дійсно дуже потрібно нашому місту. За попередніми даними, ми хотіли б вкластися в один рік", — каже Шевчук.

Він зауважив, що які саме об’єкти історичного центру Чернігова увійдуть у цей список, наразі не розголошують. Поки тривають робочі моменти й обговорення стосовно остаточного рішення.

У свою чергу міністр культури заявив, що у список ЮНЕСКО можуть включити ще кілька українських міст.

“У черзі у нас розгляд інших міст, але це потребуватиме часу, тому що це підготовка досьє, робота з експертами, тими, хто опрацьовує його, робота з ЮНЕСКО. Кілька історичних центрів наших міст у нас зараз, так би мовити, на олівці. Очевидно, що це ті, які мають відому у світі історичну спадщину. Принаймні це можна сказати про Чернігів”, - зазначив Ткаченко.

Він зауважив, що внесення в список ЮНЕСКО це дуже складна процедура. Україна спромоглася за рік внести до нього відразу два українські об’єкти: борщ як нематеріальну культурну спадщину та історичний центр Одеси.

За словами Ткаченка, це велика історична подія, такого ще не було.

Нагадаємо, нещодавно історичний центр Одеси отримав статус пам’ятки ЮНЕСКО. Росія намагалась блокувати розгляд цього питання.

Більше - в нашому матеріалі Одеса в ЮНЕСКО: як ми цього досягли і що буде далі