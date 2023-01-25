Організатори оголосили номінантів 95-ї премії “Оскар”

Цьогоріч до номінацій на «Оскар» потрапило чимало європейського фестивального і незалежного кіно. Зокрема «Трикутник смутку» номінується у категоріях «найкращий режисер», «найкращий фільм» та «найкращий оригінальний сценарій». Для прикладу, минула робота Рубена Естлунда, «Квадрат», змагалася лише за звання найкращого міжнародного фільму (тоді ще – «найкращий фільм іноземною мовою»).
Про це повідомляє MovieGram.
Українська копродукція «Будинок зі скалок» номінується як «найкращий повнометражний документальний фільм». Це важлива перемога української команди та ще один крок у напрямку до «Оскару» Симона Леренга Вільмонта, який вже колись потрапляв до шорт-листа премії. До речі, проглядається певна тенденція: вдруге сходяться інтерес до подій в Україні та стрічка, яка якісно та доступно їх репрезентує. Минулого разу подібна історія сталася зі «Зимою у вогні».
Тішимося за Кейт Бланшетт, Брендана Фрейзера та цілих 11 номінацій для «Все завжди і водночас» – ця стрічка є одним із лідерів за кількістю номінацій. Також на найбільшу кількість статуеток претендують «Банші Інішерина» (8) та «Фабельмани» (7).
Водночас, вважаємо несправедливим відсутність номінацій для «Після сонця» у категоріях «найкраща режисура» і «найкращий фільм».
Цікаво, що кіноакадеміки майже повністю проігнорували нові фільми Сема Мендеса, Алехандро Гонсалеса Іньярріту та Демієна Шазелла. Загалом це співпадає й з оцінками глядач(-ок)ів.
Повний список номінантів:
Найкращий фільм
- «Аватар: Шлях води» (Avatar: The Way of Water), реж. Джеймс Кемерон
- «Топ Ґан: Маверік» (Top Gun: Maverick), реж. Джозеф Косінскі
- «Елвіс» (Elvis), реж. Баз Лурманн
- «Тар» (Tár), реж. Тодд Філд
- «Все завжди і водночас» (Everything Everywhere All at Once), реж. Деніел Кван і Деніел Шайнерт
- «На західному фронті без змін» (All Quiet on the Western Front), реж. Патрік Бергер
- «Банші Інішерина» (The Banshees of Inisherin), реж. Мартін Макдона
- «Фабельмани» (The Fabelmans), реж. Стівен Спілберг
- «Жінки говорять» (Women Talking), реж. Сара Поллі
- «Трикутник смутку» (Triangle of Sadness), реж. Рубен Естлунд
Найкращий режисер
- Деніел Кван і Деніел Шайнерт («Все завжди і водночас»/Everything Everywhere All at Once)
- Мартін Макдона («Банші Інішерина»/The Banshees of Inisherin)– Тодд Філд («Тар»/Tár)
- Стівен Спілберг («Фабельмани»/The Fabelmans)
- Рубен Естлунд («Трикутник смутку»/Triangle of Sadness)
Найкращий актор
- Остін Батлер («Елвіс»/Elvis)
- Колін Фаррелл («Банші Інішерина»/The Banshees of Inisherin)
- Пол Мескал («Після сонця»/Aftersun)
- Брендан Фрейзер («Кит»/The Whale)– Білл Найї («Жити»/Living)
Найкраща акторка
- Кейт Бланшетт («Тар»/Tár)
- Ана де Армас («Білявка»/Blonde);
- Мішель Вільямс («Фабельмани»/The Fabelmans).
- Андреа Райзборо («Для Леслі»/To Leslie);
- Мішель Єо («Все завжди і водночас»/Everything Everywhere All at Once)
Найкращий актор другого плану
- Брендан Глісон («Банші Інішерина»/The Banshees of Inisherin)
- Баррі Кіоган («Банші Інішерина»/The Banshees of Inisherin)
- Браян Тайрі Генрі («Міст»/Causeway)
- Джадд Хірш («Фабельмани»/The Fabelmans)
- Кі Вей Кван («Все завжди і водночас»/Everything Everywhere All at Once)
Найкраща акторка другого плану
- Анджела Бассетт («Чорна Пантера: Ваканда назавжди»/Black Panther: Wakanda Forever)
- Хонг Чау («Кит»/The Whale)
- Керрі Кондон («Банші Інішерина»/The Banshees of Inisherin)
- Джеймі Лі Кертіс («Все завжди і водночас»/Everything Everywhere All at Once)
- Стефані Шу («Все завжди і водночас»/Everything Everywhere All at Once)
Найкращий оригінальний сценарій
- «Банші Інішерина» (The Banshees of Inisherin)
- «Усе завжди і водночас» (Everything Everywhere All at Once)
- «Фабельмани» (The Fabelmans)
- «Тар» (Tár)
- «Трикутник смутку» (Triangle of Sadness)
Найкращий адаптований сценарій
- «На західному фронті без змін» (All Quiet on the Western Front)
- «Скляна цибуля» (Knives Out: Glass onion)
- «Жити» (Living)
- «Топ Ґан: Маверік» (Top Gun: Maverick)
- «Жінки говорять» (Women talking)
Найкраща операторська робота
- «На західному фронті без змін» (All Quiet on the Western Front)
- «Бардо» (Bardo)
- «Елвіс» (Elvis)
- «Імперія світла» (Empire of Light)
- «Тар» (Tár)
Найкращий монтаж
- «Банші Інішерина» (The Banshees of Inisherin)
- «Елвіс» (Elvis)
- «Тар» (Tár)
- «Топ Ґан: Маверік» (Top Gun: Maverick)
- «Все завжди і водночас» (Everything Everywhere All at Once)
Найкращий анімаційний фільм
- «Піноккіо» (Guillermo del Toro’s Pinocchio)
- «Кіт у чоботях: Сім життів» (Puss in Boots: The Last Wish)
- «Марсель, мушля у чоботах» (Marcel the Shell With Shoes On)
- «Морське чудовисько» (The Sea Beast)
- «Я – панда» (Turning Red)
Найкращий міжнародний фільм
- «На Західному фронті без змін»/All Quiet on the Western Front (Німеччина);
- «Аргентина, 1985»/Argentina, 1985 (Аргентина);
- «Близько»/Close (Бельгія);
- «ІО»/EO (Польща);
- «Тиха дівчина»/The Quiet Girl (Ірландія);
Найкращий повнометражний документальний фільм
- «Будинок зі скалок» (A House Made of Splinters)
- «Усе, що дихає» (All That Breathes)
- «Уся краса і кровопролиття» (All The Beauty and the Bloodshed)
- «Вогонь кохання» (Fire of Love)
- «Навальний» (Navalny)
Найкращий саундтрек
- «На західному фронті без змін» (All Quiet on the Western Front)
- «Вавилон» (Babylon)
- «Банші Інішерина» (The Banshees of Inisherin)
- «Фабельмани» (The Fabelmans)
- «Все завжди і водночас» (Everything Everywhere All at Once)
Найкраща пісня
- RRR
- «Топ Ґан: Маверік» (Top Gun: Maverick)
- «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» (Black Panther: Wakanda Forever)
- «Все завжди і водночас» (Everything Everywhere All at Once)
- «Розкажи, як жінка» (Tell It like a Woman)
Найкращі візуальні ефекти
- «На західному фронті без змін» (All Quiet on the Western Front)
- «Аватар: Шлях води» (Avatar: The Way of Water)
- «Бетмен» (Batman)
- «Чорна Пантера: Ваканда назавжди» (Black Panther: Wakanda Forever)
- «Топ Ґан: Маверік» (Top Gun: Maverick)
Церемонія нагородження відбудеться у ніч з 12 на 13 березня.