Організатори оголосили номінантів 95-ї премії “Оскар”

Серед номінантів – українська копродукція “Будинок зі скалок”. Церемонія нагородження відбудеться у ніч з 12 на 13 березня.

Цьогоріч до номінацій на «Оскар» потрапило чимало європейського фестивального і незалежного кіно. Зокрема «Трикутник смутку» номінується у категоріях «найкращий режисер», «найкращий фільм» та «найкращий оригінальний сценарій». Для прикладу, минула робота Рубена Естлунда, «Квадрат», змагалася лише за звання найкращого міжнародного фільму (тоді ще – «найкращий фільм іноземною мовою»).

Про це повідомляє MovieGram.

Українська копродукція «Будинок зі скалок» номінується як «найкращий повнометражний документальний фільм». Це важлива перемога української команди та ще один крок у напрямку до «Оскару» Симона Леренга Вільмонта, який вже колись потрапляв до шорт-листа премії. До речі, проглядається певна тенденція: вдруге сходяться інтерес до подій в Україні та стрічка, яка якісно та доступно їх репрезентує. Минулого разу подібна історія сталася зі «Зимою у вогні».

Тішимося за Кейт Бланшетт, Брендана Фрейзера та цілих 11 номінацій для «Все завжди і водночас» – ця стрічка є одним із лідерів за кількістю номінацій. Також на найбільшу кількість статуеток претендують «Банші Інішерина» (8) та «Фабельмани» (7).

Водночас, вважаємо несправедливим відсутність номінацій для «Після сонця» у категоріях «найкраща режисура» і «найкращий фільм».

Цікаво, що кіноакадеміки майже повністю проігнорували нові фільми Сема Мендеса, Алехандро Гонсалеса Іньярріту та Демієна Шазелла. Загалом це співпадає й з оцінками глядач(-ок)ів.

Повний список номінантів:

Найкращий фільм

«Аватар: Шлях води» (Avatar: The Way of Water), реж. Джеймс Кемерон

«Топ Ґан: Маверік» (Top Gun: Maverick), реж. Джозеф Косінскі

«Елвіс» (Elvis), реж. Баз Лурманн

«Тар» (Tár), реж. Тодд Філд

«Все завжди і водночас» (Everything Everywhere All at Once), реж. Деніел Кван і Деніел Шайнерт

«На західному фронті без змін» (All Quiet on the Western Front), реж. Патрік Бергер

«Банші Інішерина» (The Banshees of Inisherin), реж. Мартін Макдона

«Фабельмани» (The Fabelmans), реж. Стівен Спілберг

«Жінки говорять» (Women Talking), реж. Сара Поллі

«Трикутник смутку» (Triangle of Sadness), реж. Рубен Естлунд

Найкращий режисер

Деніел Кван і Деніел Шайнерт («Все завжди і водночас»/Everything Everywhere All at Once)

Мартін Макдона («Банші Інішерина»/The Banshees of Inisherin)– Тодд Філд («Тар»/Tár)

Стівен Спілберг («Фабельмани»/The Fabelmans)

Рубен Естлунд («Трикутник смутку»/Triangle of Sadness)

Найкращий актор

Остін Батлер («Елвіс»/Elvis)

Колін Фаррелл («Банші Інішерина»/The Banshees of Inisherin)

Пол Мескал («Після сонця»/Aftersun)

Брендан Фрейзер («Кит»/The Whale)– Білл Найї («Жити»/Living)

Найкраща акторка

Кейт Бланшетт («Тар»/Tár)

Ана де Армас («Білявка»/Blonde);

Мішель Вільямс («Фабельмани»/The Fabelmans).

Андреа Райзборо («Для Леслі»/To Leslie);

Мішель Єо («Все завжди і водночас»/Everything Everywhere All at Once)

Найкращий актор другого плану

Брендан Глісон («Банші Інішерина»/The Banshees of Inisherin)

Баррі Кіоган («Банші Інішерина»/The Banshees of Inisherin)

Браян Тайрі Генрі («Міст»/Causeway)

Джадд Хірш («Фабельмани»/The Fabelmans)

Кі Вей Кван («Все завжди і водночас»/Everything Everywhere All at Once)

Найкраща акторка другого плану

Анджела Бассетт («Чорна Пантера: Ваканда назавжди»/Black Panther: Wakanda Forever)

Хонг Чау («Кит»/The Whale)

Керрі Кондон («Банші Інішерина»/The Banshees of Inisherin)

Джеймі Лі Кертіс («Все завжди і водночас»/Everything Everywhere All at Once)

Стефані Шу («Все завжди і водночас»/Everything Everywhere All at Once)

Найкращий оригінальний сценарій

«Банші Інішерина» (The Banshees of Inisherin)

«Усе завжди і водночас» (Everything Everywhere All at Once)

«Фабельмани» (The Fabelmans)

«Тар» (Tár)

«Трикутник смутку» (Triangle of Sadness)

Найкращий адаптований сценарій

«На західному фронті без змін» (All Quiet on the Western Front)

«Скляна цибуля» (Knives Out: Glass onion)

«Жити» (Living)

«Топ Ґан: Маверік» (Top Gun: Maverick)

«Жінки говорять» (Women talking)

Найкраща операторська робота

«На західному фронті без змін» (All Quiet on the Western Front)

«Бардо» (Bardo)

«Елвіс» (Elvis)

«Імперія світла» (Empire of Light)

«Тар» (Tár)

Найкращий монтаж

«Банші Інішерина» (The Banshees of Inisherin)

«Елвіс» (Elvis)

«Тар» (Tár)

«Топ Ґан: Маверік» (Top Gun: Maverick)

«Все завжди і водночас» (Everything Everywhere All at Once)

Найкращий анімаційний фільм

«Піноккіо» (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

«Кіт у чоботях: Сім життів» (Puss in Boots: The Last Wish)

«Марсель, мушля у чоботах» (Marcel the Shell With Shoes On)

«Морське чудовисько» (The Sea Beast)

«Я – панда» (Turning Red)

Найкращий міжнародний фільм

«На Західному фронті без змін»/All Quiet on the Western Front (Німеччина);

«Аргентина, 1985»/Argentina, 1985 (Аргентина);

«Близько»/Close (Бельгія);

«ІО»/EO (Польща);

«Тиха дівчина»/The Quiet Girl (Ірландія);

Найкращий повнометражний документальний фільм

«Будинок зі скалок» (A House Made of Splinters)

«Усе, що дихає» (All That Breathes)

«Уся краса і кровопролиття» (All The Beauty and the Bloodshed)

«Вогонь кохання» (Fire of Love)

«Навальний» (Navalny)

Найкращий саундтрек

«На західному фронті без змін» (All Quiet on the Western Front)

«Вавилон» (Babylon)

«Банші Інішерина» (The Banshees of Inisherin)

«Фабельмани» (The Fabelmans)

«Все завжди і водночас» (Everything Everywhere All at Once)

Найкраща пісня

RRR

«Топ Ґан: Маверік» (Top Gun: Maverick)

«Чорна Пантера: Ваканда назавжди» (Black Panther: Wakanda Forever)

«Все завжди і водночас» (Everything Everywhere All at Once)

«Розкажи, як жінка» (Tell It like a Woman)

Найкращі візуальні ефекти

«На західному фронті без змін» (All Quiet on the Western Front)

«Аватар: Шлях води» (Avatar: The Way of Water)

«Бетмен» (Batman)

«Чорна Пантера: Ваканда назавжди» (Black Panther: Wakanda Forever)

«Топ Ґан: Маверік» (Top Gun: Maverick)

Церемонія нагородження відбудеться у ніч з 12 на 13 березня.