Вільнюський театр не буде показувати вистави авторів, які підтримують Росію

У театрі переглядають репертуар та договори з авторами, укладені до війни.

Вільнюський старий театр (колишній Російський драмтеатр Литви) відмовляється від показу вистав авторів, які підтримують Росію та війну. Також це стосується вистав, наступники авторських прав на які підтримують Росію.

Про це повідомляє DELFI.

"Після того, як з'ясувалися нові факти про громадян Росії, які є авторами п'єс, спектаклів або наступниками авторських прав, театр відповідально ухвалив рішення не показувати спектаклі, що суперечать його цінностям", – сказано в прес-релізі театру.

Очільниця театру Ольга Полевікова підтвердила, що театр припинив співпрацю з цими авторами і не має спільних нових проектів з російськими авторами.

Також театр не бачить співпраці з авторами, які відкрито не висловили свою позицію щодо війни в Україні. Зараз у театрі переглядають репертуар та договори з авторами, укладені до війни.

"Ми чудово розуміємо бажання авторитарної Росії, путінського режиму використовувати "велику" російську культуру як м'яку силу, відкрите бажання зробити культуру зброєю", – йдеться у повідомленні.

Наразі театр оголосив, що відмовився від показу вистав "Воля" (за творами Василя Шукшина), "Утопія (Михайло Дурненков), "Льод" (за романом Володимира Сорокіна), "Сволочне кохання" (Павло Санаєв), "Гірку" (Олексій Житковський)

Нагадаємо, україномовні аудіогіди з’явилися ще у трьох провідних музеях світу, зокрема у Національному музеї "Палац Великих князів Литовських" (Литва), Талліннському музеї лицарських орденів (Естонія) та у храмі Улувату (Індонезія). Проєкт налічує вже 54 аудіоекскурсії українською.