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Не стало відомої італійської акторки Джини Лоллобриджиди

Джині було 95 років.

Не стало відомої італійської акторки Джини Лоллобриджиди
Фото: скриншот відео

Померла відома італійська акторка Джина Лоллобриджида, повідомляє La Repubblica.

95-річна актриса - родом із міста Суб’яко, виросла в сім'ї майстрів-меблярів. 

Лоллобриджида була відома глядачам за ролями у фільмах "Фанфан-Тюльпан" (1952) режисера Крістіана-Жака та "Собор Паризької Богоматері" (1956) режисера Жана Деланнуа, "Бурхливе море" Ренато Кастеллані (1963).

Акторка також брала участь у конкурсах краси. Так, у 1947 році на "Міс Італії" вона посіла третє місце.

Лоллобриджида була офіцером ордену "За заслуги перед Італійською Республікою", кавалером ордену Почесного легіону та офіцером ордена "Мистецтв та літератури". У 2018 році актриса отримала іменну зірку на Алеї слави Голлівуду.

Нагадаємо, днями помер грузинський кіноактор, співак, депутат парламенту Вахтанг Кікабідзе.

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