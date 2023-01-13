Померла донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі

У віці 54 роки померла Ліза Марі Преслі – єдина дитина відомого американського співака та музиканта, "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі.

Про це пише Associated Press з посиланням на її мати Прісциллу Преслі.

“З важким серцем я повинна поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна донька Ліза Марі покинула нас. Вона була найпристраснішою, найсильнішою та люблячою жінкою, яку я коли-небудь знала”, – зазначила Прісцилла.

Ліза Марі померла у четвер, 12 січня після екстреної госпіталізації через зупинку серця.

Парамедики приїхали на виклик до будинку Преслі у каліфорнійському місті Калабаса, провели серцево-легеневу реанімацію та “встановили, що у пацієнтки є ознаки життя”. Після цього її доправилиї до лікарні.

My beloved daughter Lisa Marie was rushed to the hospital. She is now receiving the best care. Please keep her and our family in your prayers. We feel the prayers from around the world, and ask for privacy during this time.

-Priscilla Presley pic.twitter.com/j5oNfNMYJx — Priscilla Presley (@Cilla_Presley) January 12, 2023

Преслі була, як і її легендарний батько, музикантом, випустивши за свою кар'єру низку популярних пісень, насамперед “Lights Out” 2003 року та “Dirty Laundry” 2005 року. Вона також випустила кілька посмертних дуетів зі своїм покійним батьком, зокрема “У гетто” та “Я люблю тебе, тому що”.

Нагадаємо, у віці 78 років помер від бактеріального менінгіту британський гітарист Джефф Бек, якого вважають одним із найвпливовіших музикантів в історії рок-музики.