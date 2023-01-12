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Столичний Театр драми і комедії на лівому березі очолила Олеся Жураківська

Жураківська буде виконувати обов'язки директорки-художньої керівниці на час воєнного стану.

Столичний Театр драми і комедії на лівому березі очолила Олеся Жураківська
Фото: Олеся Жураківська

Сьогодні, 12 січня, Театр драми і комедії на лівому березі в Києві очолила його провідна акторка Олеся Жураківська. 

Про це повідомляється на сторінці Театру на лівому березі у Facebook.

“Виконувати обов'язки директорки-художньої керівниці вона буде на час воєнного стану і до проведення конкурсу на цю посаду. Таке рішення ухвалив Департамент культури КМДА”, - розповіли в театрі. 

Олеся Жураківська наголошує, що театр рухатиметься за обраним вектором - існувати в просторі сучасного європейського театру. 

Останніми роками театр здійснив низку колаборацій із європейськими театрами, в репертуарі з’явилися вистави, створені іноземними режисерами. Також театр гастролював містами України та Європи, налагодив успішну роботу грантового та комунікаційного департаментів.

Крім того, Театр на лівому березі працював з сучасною українською драматургією авторства Наталки Ворожбит, Сергія Жадана, Олександра Середіна. 

“Наша мета на сьогодні, враховуючи обставини, в яких ми живемо, - не втратити те, що ми напрацювали, зберегти і примножити наші надбання, наші традиції. А для нашого театру традиційним є: експериментувати, не боятися говорити про важливе і бути в авангарді”, – підсумувала Жураківська.  

Нагадаємо, у жовтні минулого року режисер Станіслав Жирков залишив посаду директора та художнього керівника Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. 

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