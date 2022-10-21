Режисер Станіслав Жирков йде з Театра на лівому березі

Режисер Станіслав Жирков залишає посаду директора та художнього керівника Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Про це режисер повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Нажаль, обставини складаються так, що я не готовий далі бути на посаді директора театру, – написав він. - Я не приймаю це рішення по своїй волі, але …”

Станіслав Жирков– український театральний режисер. 25 січня 2019 року він переміг у конкурсі на посаду директора — художнього керівника Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Під його керівництвом театр зробив такі постановки: "Клас" Павла Арʼє; "Альбатроси" за п’єсою "З життя корисних копалин" Фредеріка Строппеля; "13 перших правил" Дмитра Богославського; "Хлібне перемир'я" Сергія Жадана; "Батько" за однойменною пʼєсою Флоріана Зеллера.