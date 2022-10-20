Національна філармонія України оголосила програму на кінець жовтня

Незважаючи на руйнування від обстрілів, заклад продовжує працювати.

Національна філармонія України продовжує роботу у звичному режимі незважаючи на те, що під час масованого ракетного удару по Києву 10 жовтня службові приміщення філармонії були пошкоджені. Про це повідомила пресслужба філармонії.

Заклад оголосив концертну програму на останню декаду жовтня.

Фото: Національна філармонія України

20 жовтня

Із програмою «Grand Astor», присвяченою музиці аргентинського композитора у жанрі танго Астора П’яццолли, виступить Квартет баяністів імені Миколи Різоля.

Квартет було створено у 1939 році; від 1946 року й до сьогоднішнього дня ансамбль працює у штаті київської філармонії. До репертуару квартету входять як твори класиків, так і сучасна українська музика, зокрема, твори Мирослава Скорика, Володимира Зубицького, Сергія Грінченка. Інстументи – традиційні баяни, баян-баритон та баян-контрабас.

Фото: Національна філармонія України

21 жовтня

Із бетховенською програмою разом з Академічним симфонічним оркестром Національної філармонії України виступить Антоній Кедровський – диригент і скрипаль молодшої генерації. Народився 1994 року в Києві, закінчив Національну музичну академію України, навчався у Талліннській академії музики, Ганноверській вищій школі музики та театру і Віденському університеті музики й виконавського мистецтва. За підтримки фонду VERE MUSIC FUND брав участь у міжнародному майстер-класі диригента Йорми Панули.

У програмі концерту прозвучать Увертюра «Коріолан» та Друга симфонія Людвіга ван Бетховена.

Фото: Національна філармонія України

22 жовтня

Цього дня Національний ансамбль солістів «Київська камерата» виступить із ювілейним концертом до 75-річчя української співачки Ніни Матвієнко, яка пройшла шлях від солістки Українського хору імені Григорія Верьовки до лауреатки Національної премії імені Тараса Шевченка, а відтак отримала звання Героя України. 10 жовтня артистці виповнилось 75.

Ансамбль «Київська камерата» відзначить цей ювілей творами української академічної музики: прозвучить Третя камерна кантата Олега Киви на вірші Павла Тичини, Колискова із фольк-опери «Коли цвіте папороть Євгена Станковича. Ніна Матвієнко відсвяткує власний ювілей на сцені, виступивши у ролі солістки.

Фото: Національна філармонія України

23 жовтня

Солісти Національного будинку органної та камерної музики представлять програму «Подих романтики».

Твори Семюеля Барбера, американського композитора ХХ століття, прозвучать разом із музикою чеського композитора Антоніна Дворжака. Доповненням програми стануть твори українських композиторів: «Думка-Шумка» Миколи Лисенка (1877) та віолончельна Соната Івана Карабиця (1968) , яку композитор присвятив своєму вчителю Борису Лятошинському.

Солісти – Іван Кучер (віолончель), Назарій Пилатюк (скрипка), Тетяна Войтех (фортепіано).

25 жовтня

Київський камерний оркестр під керівництвом диригентки Наталії Пономарчук представить музику Вольфганга Амадея Моцарта та Валентина Сильвестрова.

Крім фортепіанного концерту (солістка – Марія Пухлянко) та «Зальцбурзької» симфонії № 1 Вольфганга Амадея Моцарта, у програмі є твір сучасного українського композитора - серенада для струнного оркестру Валентина Сильвестрова.

Фото: Національна філармонія України

27 жовтня

Національний духовий оркестр України відзначить концертом 180-річчя від дня народження українського композитора Миколи Лисенка.

Микола Лисенко здобув музичну освіту у Відні та заклав в українському мистецтві композиції підвалини багатьох новітніх європейських жанрів, що виникли на межі ХІХ-ХХ сторіч. Один із перших адаптував зразки українського музичного фольклору в академічній музиці.

Фото: Національна філармонія України

29 жовтня

«Заспіває, засміється…» – так називається програма за участю Національної заслуженої капели бандуристів України імені Григорія Майбороди та Анатолія Паламаренка. У виконанні артиста прозвучать вірші Тараса Шевченка, Павла Тичини, Остапа Вишні, Богдана Стельмаха.

Нагадаємо, 20 – 26 жовтня проходить 6-й Київський тиждень критики. У кінотеатрі “Жовтень” демонструватимуть нове українське кіно, міжнародні прем’єри останнього року та програму ретроспективи.