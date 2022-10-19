Музей історії Києва готовий забрати демонтовані радянські памʼятники

Музей історії Києва готовий взяти в колекцію знесені в процесі декомунізації та дерусифікації пам’ятники. Про це повідомила виданню «Великий Київ» директорка музею Діана Попова.

Попова зазначила, що подібні предмети ще не представлені у колекції музея і можуть стати важливим доповненням для майбутньої розповіді про міський простір Києва та його ідеологічне маркування.

Нагадаємо, у травні 2022 року Київрада підтримала рішення про демонтаж майже 50 памʼятників і памʼятних знаків, які відображають радянські та російські історичні та пропагандистські наративи. Серед них були памʼятники Миколі Щорсу на бульварі Шевченка й Пушкіну на проспекті Перемоги.

Ще до ухвалення цього рішення в місті знесли скульптуру робочих під Аркою дружби народів, яка тепер називається Аркою свободи українського народу.

A у червні Міністерство культури та інформаційної політики разом Українським інститутом створили Раду з дерусифікації, декомунізації та деколонізації, яка координує процеси демонтажу памʼятників.

Того ж місяця Міністерство культури ухвалило рішення про зняття з державного обліку низки пам’ятників діячам радянської доби. До списку увійшли пам'ятник-погруддя О.Бойченка, бюсти В.Боженка та Н.Крупської, пам'ятники М.Кирпоносу, М.Фрунзе, С.Ковпаку, меморіальна дошка на будинку штабу округу на честь Маршала Радянського Союзу Г. Жукова та ін. Водночас, до цього списку не увійшли пам’ятники Щорсу та Ватутіну.