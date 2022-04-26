На наступну сесію Київради буде винесено питання про перейменування Арки на Арку свободи.

У Києві демонтують пам'ятник біля Арки дружби народів.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

За словами міського голови столиці Віталія Кличка, на наступну сесію Київради буде винесено питання про перейменування Арки дружби народів на Арку свободи.

Фото: Олександр Рудоманов

А також про перейменування вулиць, назви яких мають стосунок до Росії, і демонтаж радянських та російських пам'ятних знаків.

Як Кличко уточнив у коментарі Lb.ua, мова йде про 60 пам'ятних знаків (пам’ятників, меморіальних об’єктів, меморіальних дощок), запропонованих у проєкті рішення депутаток Київради Ксенії Семенової та Аліни Михайлової.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, у проєкті депутатки пропонують протягом 60 днів демонтувати всі відомі пам'ятні знаки у столиці, що мають стосунок до Росії та Радянського Союзу, та передати на зберігання відповідним РДА до створення музею тоталітаризму.