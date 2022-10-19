На благодійному аукціоні у Лос-Анджелесі виставлять лоти United24

У четвер, 20 жовтня у знаменитому готелі “Беверлі-Гіллз” Лос-Анджелесі відбудеться благодійний вечір та аукціон, організовані Usyk Foundation.

Про це абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик повідомив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Деякі лоти надасть United24.

За словами спортсмена, участь у заході підтвердили, зокрема, відомі американські актори.

Усик допомагатиме відбудовувати українські міста, що зазнають руйнувань від ракет і дронів-камікадзе. Насамперед він зосередиться на відновленні Київської області, де вже реалізує інфраструктурні проекти.