На благодійному аукціоні у Лос-Анджелесі виставлять лоти United24

У четвер, 20 жовтня у знаменитому готелі “Беверлі-Гіллз” Лос-Анджелесі відбудеться благодійний вечір та аукціон, організовані Usyk Foundation.
Про це абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик повідомив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Деякі лоти надасть United24.
За словами спортсмена, участь у заході підтвердили, зокрема, відомі американські актори.Олександр Усик став амбасадором фандрейзингової платформи United24. Він підтримувати напрям “Відбудова України”.
Усик допомагатиме відбудовувати українські міста, що зазнають руйнувань від ракет і дронів-камікадзе. Насамперед він зосередиться на відновленні Київської області, де вже реалізує інфраструктурні проекти.