Замінували цвинтар, допитували дітей. Як оговтується після нашестя росіян Куп’янськ на Харківщині
Замінували цвинтар, допитували дітей. Як оговтується після нашестя росіян Куп’янськ на Харківщині
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Окупанти обстріляли дві теплоелектростанції ДТЕК, є загиблі і поранені
Окупанти обстріляли дві теплоелектростанції ДТЕК, є загиблі і поранені
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Час відповісти Ірану
Час відповісти Ірану
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
ГоловнаКультура

На благодійному аукціоні у Лос-Анджелесі виставлять лоти United24

Подія відбудеться 20 жовтня.

На благодійному аукціоні у Лос-Анджелесі виставлять лоти United24
Фото: сайт президента України

У четвер, 20 жовтня у знаменитому готелі “Беверлі-Гіллз” Лос-Анджелесі відбудеться благодійний вечір та аукціон, організовані Usyk Foundation. 

Про це абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик повідомив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Деякі лоти надасть United24. 

За словами спортсмена, участь у заході підтвердили, зокрема, відомі американські актори.

Нагадаємо, Олександр Усик став амбасадором фандрейзингової платформи United24. Він підтримувати напрям “Відбудова України”. 

Усик допомагатиме відбудовувати українські міста, що зазнають руйнувань від ракет і дронів-камікадзе. Насамперед він зосередиться на відновленні Київської області, де вже реалізує інфраструктурні проекти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також