У Пентагоні деталізували, що увійде у новий пакет безпекової допомоги українцям

У Міністерстві оборони США деталізували, що увійде у новий пакет безпекової допомоги США українцям, який вартуватиме майже 725 мільйонів доларів.

Як повідомив прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, допомога включає, серед іншого, боєприпаси для системи HIMARS, а також:

23 тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;

5 тисяч 155-мм пострілів дистанційних протимінних систем;

5 тисяч протитанкових засобів – швидкісних протирадіолокаційних ракет,

понад 200 автомобілів Humvee.