У Пентагоні деталізували, що увійде у новий пакет безпекової допомоги українцям

У Міністерстві оборони США деталізували, що увійде у новий пакет безпекової допомоги США українцям, який вартуватиме майже 725 мільйонів доларів.
Як повідомив прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, допомога включає, серед іншого, боєприпаси для системи HIMARS, а також:
- 23 тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 5 тисяч 155-мм пострілів дистанційних протимінних систем;
- 5 тисяч протитанкових засобів – швидкісних протирадіолокаційних ракет,
- понад 200 автомобілів Humvee.
надання нового пакету військової допомоги для України на суму 725 млн доларів. Кошти підуть, зокрема, на предмети оборонного призначення та послуги Міноборони. Крім того, гроші направлять на військову освіту та підготовку для українських захисників.