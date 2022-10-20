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У Кривому Розі тимчасово не буде радіомовлення програм національних та комерційних радіо, - Вілкул

Це пов’язано із ремонтними роботами.

У Кривому Розі тимчасово не буде радіомовлення програм національних та комерційних радіо, - Вілкул
Фото: investigator.org.ua

З 8:00 до 17:00 сьогодні та завтра, 20 та 21 жовтня, у Кривому Розі тимчасово не буде радіомовлення програм національних та комерційних радіо. 

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Він зазначив, що радіо не буде працювати у зв'язку з проведенням ремонтних робіт Дніпропетровською філією Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення на своїх об'єктах.

“Попередьте будь ласка близьких вам людей похилого віку, я знаю, що вони люблять слухати радіо, що все нормально і причин для занепокоєння немає”, - закликав містян Вілкул.

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, в Україні будуть вводити обмеження постачання електроенергії. Упродовж 7:00-23:00 необхідно мінімізувати використання електрики. 

Наприклад, влада Миколаєва повідомила, що зменшує на 60% кількість електротранспорту на вулицях міста, також будуть вимкнені світлофори.

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