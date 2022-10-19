Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Час відповісти Ірану
Час відповісти Ірану
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
ГоловнаСуспільствоВійна

Мешканцю Харківщини заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності

Чоловік втік до Росії.

Мешканцю Харківщини заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Слідчі Нацполіції заочно повідомили мешканцю міста Ізюм у Харківській області про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 72-річний чоловік добровільно зайняв посаду головного лікаря в медичному закладі в місті Ізюм”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співпрацю з окупантами чоловік почав на початку квітня. Він активно підтримував збройну агресію РФ проти України, а напередодні звільнення міста втік до Росії.

Правоохоронці відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, та заочно повідомили чоловіку про підозру.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. 

Нагадаємо, поліція Харківщини заочно повідомила про підозру 40-річній жінці, яка з червня активно співпрацювала з окупаційною владою. Зловмисниця забезпечувала загальне керівництво відділом освіти в окупаційній адміністрації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також