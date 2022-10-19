Мешканцю Харківщини заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності

Слідчі Нацполіції заочно повідомили мешканцю міста Ізюм у Харківській області про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 72-річний чоловік добровільно зайняв посаду головного лікаря в медичному закладі в місті Ізюм”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співпрацю з окупантами чоловік почав на початку квітня. Він активно підтримував збройну агресію РФ проти України, а напередодні звільнення міста втік до Росії.

Правоохоронці відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, та заочно повідомили чоловіку про підозру.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, поліція Харківщини заочно повідомила про підозру 40-річній жінці, яка з червня активно співпрацювала з окупаційною владою. Зловмисниця забезпечувала загальне керівництво відділом освіти в окупаційній адміністрації.