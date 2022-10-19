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Росія випустила з території Білорусі 9 іранських безпілотників, 8 вдалося збити, - Генштаб

Окупанти завдали масованого удару крилатими ракетами та Shahed-136 по восьми областях.

Росія випустила з території Білорусі 9 іранських безпілотників, 8 вдалося збити, - Генштаб
БПЛА Shahed 181 і Shahed 191 у польоті під час навчань.
Фото: скріншот з відео YouTube IMA Media

Упродовж дня Росія задіяла дев'ять ударних іранських безпілотників "Shahed-136" з території Білорусі. Вісім із них вдалося збити.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Окупанти протягом доби завдали чотири ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад десяток обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Також під масований обстріл рашистів потрапила цивільна інфраструктура у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. 

"Вночі окупанти також атакували Умань Черкаської області та Коблеве Миколаївської області п’ятьма безпілотними літальними апаратами іранського виробництва "Shahed-136". Всі вони успішно збиті Силами оборони України", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Натомість авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала десять ударів по росіянах. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. 

Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири крилатих ракети, один гелікоптер Ка-52 та 13 БпЛА "Shahed-136". А бійці ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію РЕБ, один міст та одну понтонну переправу загарбників.

За даними Генштабу, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 19 жовтня така:

  • на Волинському та Поліському - без суттєвих змін;
  • на Сіверському вороги здійснювали обстріли з мінометів та ствольної артилерії в межах населених пунктів Гай та Хрінівка Чернігівської області;
  • на Слобожанському окупанти завдали ударів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Терни, Красне, Огірцеве, Стрілеча та Хатнє;
  • на Куп’янському росіяни накрили вогнем зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка та Кислівка;
  • на Лиманському рашисти обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Греківка, Гряниківка, Надія, Новоєгорівка, Зарічне,  Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка;
  • на Бахмутському окупанти задіяли танку і артилерію в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка;
  • на Авдіївському рашисти обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони райони населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках росіяни активних наступальних дій не вели. Завдали обстрілів у районах понад 45 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

Нагадаємо, внаслідок ударів російськими дронами-камікадзе по Чернігову 19 жовтня троє людей отримали поранення.

На Київщині під час повітряної тривоги збили "шахіди" та інші ворожі об'єкти.

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