Відновлено електропостачання на лівому березі Києва, – КМДА

У Києві енергетики відновили електропостачання на лівому березі.

Про це повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.

“Фахівці ДТЕК “Київські електромережі” оперативно відновили електропостачання лівого берега столиці. Світло повернули в оселі близько 40 000 тисяч родин у Києві”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики протягом години ліквідували порушення в мережах, через яке відбулося аварійне відключення електропостачання жителів Дарницького району. За даними КМДА, причиною порушення стала аварія на одному з об’єктів силового трансформатора.

Для підтримки енергосистеми жителів столиці закликають до помірного споживання електроенергії. Зокрема, громадян просять вмикати енергоємні прилади по черзі та максимально знизити споживання електроенергії в пікові години: з 6:00 до 11:00 і з 18:00 до 23:00.

Бізнес-клієнтів закликають обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів, наголошуючи, що “наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло”.

Нагадаємо, Київ наразі економить лише 7% електроенергії з 30% необхідних.