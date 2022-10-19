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​БЕБ "накрило" товариство, яке виготовляло контрафактний алкоголь

Справу розслідують за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.

​БЕБ "накрило" товариство, яке виготовляло контрафактний алкоголь
Фото: Бюро економічної безпеки

Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки офісних, складських та приміщень із виробничими потужностями одного з підприємств, де виготовляли контрафактний алкоголь.

Про це повідомили в пресслужбі БЕБ.

Співробітники Бюро відібрали зразки для експертизи рідин із характерним запахом спирту, а такожта зразки для експертизи горілчаних виробів.

Крім цього, вилучили документи фінансово-господарської діяльності товариства, документацію щодо придбання спирту та реалізації лікеро-горілчаних виробів, журнали обліку, документи щодо виданих акцизних марок, лінію по розливу виробів та понад 2,5 тис. пляшок горілчаних виробів.

Наразі триває розслідування, яке здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора.

Справу розслідують за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України - виготовлення, зберігання з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених чи підроблених марок акцизного податку (ст. 199), незаконне виготовлення, зберігання підакцизних товарів (ст. 204), фіктивне підприємництво (205-1) ухилення від сплати податків (ст. 212) та підроблення документів (ст. 358).

Нагадаємо, раніше Бюро передало до Збройних сил України понад 2 млн пачок цигарок. Також зупинило діяльність п’яти закладів нелегального грального бізнесу в Києві.

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