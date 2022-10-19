Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
Час відповісти Ірану
Час відповісти Ірану
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
ГоловнаСуспільствоВійна

Завтра у Києві розпочинається опалювальний сезон

Рішення про старт опалювального сезону ухвалювалося виходячи з погодних умов.

Завтра у Києві розпочинається опалювальний сезон
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

У четвер, 20 жовтня, у Києві починається опалювальний сезон. Будівлі будуть підключати до системи теплопостачання за графіком.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

“В складних умовах воєнного стану у Києві здійснили всі необхідні підготовчі роботи. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в об’єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг.

Місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали”, – розповів столичний голова.

 

Кличко додав, що рішення про старт опалювального сезону ухвалювалося виходячи, насамперед, з погодних умов: поступового похолодання та низької температури вночі.

Мер наголосив на необхідності економити електроенергію. Звернувся до киян з проханням не вмикати електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажувати систему електропостачання.

“Заклади соціальної сфери ми розпочали підключати раніше – за індивідуальними заявками. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально”, – підсумував мер.

Нагадаємо, житловий фонд, лікарні, школи в неприфронтових громадах України готові до опалювального сезону майже на 100%. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також