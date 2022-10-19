Завтра у Києві розпочинається опалювальний сезон

Рішення про старт опалювального сезону ухвалювалося виходячи з погодних умов.

У четвер, 20 жовтня, у Києві починається опалювальний сезон. Будівлі будуть підключати до системи теплопостачання за графіком.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

“В складних умовах воєнного стану у Києві здійснили всі необхідні підготовчі роботи. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в об’єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг.

Місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали”, – розповів столичний голова.

Кличко додав, що рішення про старт опалювального сезону ухвалювалося виходячи, насамперед, з погодних умов: поступового похолодання та низької температури вночі.

Мер наголосив на необхідності економити електроенергію. Звернувся до киян з проханням не вмикати електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажувати систему електропостачання.

“Заклади соціальної сфери ми розпочали підключати раніше – за індивідуальними заявками. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально”, – підсумував мер.

Нагадаємо, житловий фонд, лікарні, школи в неприфронтових громадах України готові до опалювального сезону майже на 100%.