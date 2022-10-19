У Києві пролунали вибухи – ППО збила кілька ракет (оновлено)

До того протиповітряна оборона спрацювала в області.

У Києві вдень 19 жовтня під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві мешканці і кореспонденти. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що це – робота ППО.

"Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях! ППО продовжує працювати", – закликав він.

До цього і в області спрацювала протиповітряна оборона. Ворожі обʼєкти також знищили в небі над Вінницькою, Чернігівською, Полтавською і Харківською областями. Вінничина зазнала й масованого ракетного обстрілу. У Чернігові вибухнув "шахід", у Івано-Франківській області є влучання в обʼєкт інфраструктури.

Росія атакує столицю України третій день поспіль. Унаслідок ударів по Києву в понеділок загинули пʼятеро мирних мешканці, ще близько 20 були поранені. Учора ударом було вбито трьох осіб – працівників обʼєкту енергетичної інфраструктури.