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Російські удари по енергетичній інфраструктурі є воєнними злочинами, – фон дер Ляєн

Ці удари мають на меті позбавити чоловіків, жінок, дітей електрики, води і опалення перед приходом зими. 

Російські удари по енергетичній інфраструктурі є воєнними злочинами, – фон дер Ляєн
Фото: скрин відео

Російські удари по критичній енергетичній інфраструктурі України є "актами чистого терору". Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у виступі перед законодавцями, пише The Guardian.

"Учора ми бачили, як Росія знову атакувала цивільну інфраструктуру. Це знаменує собою наступний розділ в уже дуже жорстокій війні. Міжнародна оцінка дуже чітка. Це воєнні злочини", – заявила вона. 

Фон дер Ляєн додала, що ці удари мають на меті позбавити чоловіків, жінок, дітей електрики, води і опалення перед приходом зими. 

Учора російська армія вкотре обстріляла енергетичну інфраструктуру українських міст. Влучили по Дніпру, Житомиру і Києву. 

Україна наполягає на визнанні Росії державою-спонсором тероризму. Естонія вже зробила це. 

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