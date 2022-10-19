Російські удари по енергетичній інфраструктурі є воєнними злочинами, – фон дер Ляєн

Ці удари мають на меті позбавити чоловіків, жінок, дітей електрики, води і опалення перед приходом зими.

Російські удари по критичній енергетичній інфраструктурі України є "актами чистого терору". Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у виступі перед законодавцями, пише The Guardian.

"Учора ми бачили, як Росія знову атакувала цивільну інфраструктуру. Це знаменує собою наступний розділ в уже дуже жорстокій війні. Міжнародна оцінка дуже чітка. Це воєнні злочини", – заявила вона.

Фон дер Ляєн додала, що ці удари мають на меті позбавити чоловіків, жінок, дітей електрики, води і опалення перед приходом зими.

Учора російська армія вкотре обстріляла енергетичну інфраструктуру українських міст. Влучили по Дніпру, Житомиру і Києву.

Україна наполягає на визнанні Росії державою-спонсором тероризму. Естонія вже зробила це.