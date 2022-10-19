Лідер Республіканської партії у Палаті представників: партія може скоротити допомогу Україні в разі перемоги на виборах

На думку незалежних аналітиків, республіканці цілком можуть отримати контроль над Палатою представників на виборах.

Лідер Республіканської партії у Палаті представників Кевін МакКарті заявив, що в разі перемоги на виборах його політсила може скоротити допомогу Україні. Відповідну заяву в інтервʼю Punchbowl News публікує Bloomberg.

МакКарті стверджує, що республіканці готові відмовитися від надання допомоги українцям у наступному році, якщо отримають контроль над Палатою представників.

"Я думаю, люди будуть сидіти в рецесії і не збираються виписувати Україні карт-бланш", – сказав він.

Обидві палати в Конгресі підтримують надання допомоги Україні у боротьбі проти вторгнення росіян, але фракція республіканців ставить під сумнів роль США в наданні зброї та іншої допомоги, підтримуючи позицію експрезидента Дональда Трампа про "Америка понад усе".

"Україна важлива, але це не може бути єдиним, чим вони (демократи – ред.) займаються, і це не може бути карт-бланш", – сказав він.

У травні проти пакету допомоги Україні в $40 млрд голосували 11 республіканців у Сенаті та 57 у Палаті представників. МакКарті і два його заступники голосували за, пише New York Times.

На думку незалежних аналітиків, республіканці цілком можуть отримати контроль над Палатою представників на виборах, що пройдуть у листопаді. МакКарті може стати спікером. Контроль над Сенатом лишається під питанням, але навіть якщо демократи збережуть його у цій палаті, більшість Республіканської партії зможе завадити порядку денному Джо Байдена.

Нагадаємо, в вересні Байден прирівняв тих, кого він назвав “радикальними” республіканцями, до “напівфашиcтів”. Головний республіканець Кевін Маккарті заявив, що Байден “серйозно поранив душу Америки”. Каліфорнійський конгресмен сказав, що президент “вирішив розділити, принизити та зневажити своїх співвітчизників-американців”.