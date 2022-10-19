Україна запросила експертів ООН для перевірки іранських дронів

Експорт цих безпілотників до Росії є порушенням резолюціїї Ради безпеки ООН 2231.

Україна запросила експертів Організації Об'єднаних Націй для перевірки походження та серії безпілотників, які Росія використовує для нападу на українські міста.

Про це йдеться в листі посла України при ООН Сергія Кислиці до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша, передає "Голос Америки".

Київ наголошує, що експорт цих дронів до Росіє є порушенням резолюціїї Ради безпеки ООН 2231, яка передбачає ембарго для Ірану на експорт певних видів зброї без погодження із Радбезом ООН.

"Наприкінці серпня 2022 року безпілотні літальні апарати (БПЛА) серій Mohajer і Shahed були передані з Ірану до Росії. Україна вважає, що це, ймовірно, частина плану Ірану експортувати сотні БПЛА до Росії. Параграф 4 Додатку до Резолюції Ради Безпеки ООН 2231 забороняє передачу з Ірану всіх предметів, матеріалів, обладнання, товарів і технологій, викладених у додатку S/2015/546, якщо це не схвалено Радою Безпеки в кожному окремому випадку", – пише Кислиця.

За його словами, обидва види дронів, поставлених в Росію, мають параметри забороненої для експорту зброї.

Кислиця також поінформував, що дрони Mohajer виробляє компанія Qods Aviation, на яку поширюється положення Резолюції 2231 про замороження активів.

"Усі держави зобов’язані заморозити кошти або фінансові активи визначених організацій", – зазначив він.

Нагадаємо, Іран офіційно заперечив постачання Росії безпілотників для нападу на Україну. Речник МЗС Ірану Насер Канаані під час щотижневої пресконференції у понеділок заявив, що Іран "не надавав зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни".

У вересні Україна позбавила посла Ірану акредитації через постачання безпілотників Росії. МЗС також закликало Іран припинити постачання зброї РФ і не виправдовуватися заявами про "зовнішній вплив".

Українські фахівці оглянули компоненти збитих іранських дронів-камікадзе і з’ясували, що вони виготовлені в інших країнах. Секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що самостійно зробити такі безпілотники Іран не міг.

США наголошують, що іранські безпілотники порушують санкції.