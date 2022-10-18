Росія поширює вкиди про згортання дипломатичних місій в Україні задля поширення паніки, – МЗС

МЗС закликало іноземних дипломатів, так само як і українців, не нехтувати сигналами тривоги та ховатися в укриттях, коли з’являється небезпека.

Неправдиві вкиди про припинення функціонування іноземних дипломатичних представництв в Україні здебільшого роблять російські джерела для того, щоб посіяти паніку.

Про це в фейсбуці повідомив речник міністерства закордонних справ України Ніколенко.

"Останній приклад – раптове «закриття» посольства Сербії, яке насправді виїхало із Києва ще в березні. Ми постійно підтримуємо зв'язок із іноземними посольствами, які повернулися до України після 24 лютого. Наразі жодна установа – США, Великої Британії, Канади, ЄС та багато інших – не повідомляла про наміри виїхати за межі української території. Всі на місці", – повідомив він.

Ніколенко додав, що безпекова ситуація постійно змінюється, а обов’язком кожної держави є турбота про своїх громадян за кордоном. Із інтенсифікацією Росією ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі, деякі країни поновили рекомендації для свої громадян виїхати за межі України.

"Аналогічно робить і Україна, коли йдеться про загрозу для українців за кордоном. Сприймаємо рекомендації Китаю та Єгипту саме як реагування на обстріли Росією Києва 10 жовтня. Маємо справу із підступним ворогом. Тиждень тому Росія поцілила по двох дипломатичних установах в Києві, завдавши руйнувань їхнім будівлям. Закликаємо іноземних дипломатів, так само як і українців, не нехтувати сигналами тривоги та ховатися в укриттях, коли з’являється небезпека. Українська сторона продовжуватиме докладати максимальних зусиль задля захисту дипломатичних установ відповідно до своїх зобов’язань в рамках міжнародного права", – зазначив він.

Нагадаємо, що на тлі російської атаки, здійсненої на Київ 10 жовтня, пропагандисти РФ пояали поширювати інформацію про згортання в Україні деяких дипломатичних місій.