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Унаслідок катастрофи літака Су-34 в російському Єйську загинули 13 людей

19 росіян отримали поранення.

Унаслідок катастрофи літака Су-34 в російському Єйську загинули 13 людей
Фото: Оперативний ЗСУ

У понеділок, 17 жовтня, у російському місті Єйськ літак упав у двір житлового будинку. Внаслідок інциденту загинули 13 людей.

Про це пишуть російські ЗМІ.

За останніми даними, внаслідок події у Єйську загинули 13 людей, у тому числі троє дітей, 19 отримали поранення, повідомив помічник міністра охорони здоров’я РФ Олексій Кузнєцов.

 

Нагадаємо, учора у місті Єйськ Краснодарського краю РФ на житловий будинок упав військовий літак. Су-34, наповнений боєкомплектом, упав на багатоповерховий житловий будинок. На місці події зафіксували серію вибухів, спалахнула пожежа. Полум'я охопило чотири поверхи. 

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