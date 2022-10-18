На Донеччині виявили тіла вісьмох вбитих під час окупації цивільних

За минулу добу росіяни вбили шістьох мирних жителів Донецької області, поранення дістали вісім українців.
Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
“За 17 жовтня росіяни вбили шістьох мирних жителів Донеччини: трьох – у Бахмуті, двох – у селі Костянтинівка, одного – в Орлівці”, – поінформував очільник ОВА.
Крім того, правоохоронці виявили тіла вісьмох цивільних, убитих росіянами під час окупації: сімох – у Лимані і одного – у Діброві.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, минулої доби ворожих ударів зазнали райони понад 35 населених пунктів України.