На Донеччині виявили тіла вісьмох вбитих під час окупації цивільних

Учора від дій окупантів загинули ще шестеро людей.

За минулу добу росіяни вбили шістьох мирних жителів Донецької області, поранення дістали вісім українців.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 17 жовтня росіяни вбили шістьох мирних жителів Донеччини: трьох – у Бахмуті, двох – у селі Костянтинівка, одного – в Орлівці”, – поінформував очільник ОВА.

Крім того, правоохоронці виявили тіла вісьмох цивільних, убитих росіянами під час окупації: сімох – у Лимані і одного – у Діброві.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, минулої доби ворожих ударів зазнали райони понад 35 населених пунктів України.