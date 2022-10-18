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На півдні знищено 22 окупанти та два склади боєприпасів ворога

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 250 вогневих завдань.

На півдні знищено 22 окупанти та два склади боєприпасів ворога
Фото: Bochkala Ukraine fights

В операційній зоні на Південнобузькому напрямку українська авіація завдала 11 авіаударів по скупченню особового складу та озброєння противника, а також по позиціях його протиповітряної оборони.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань.

“Отримано підтвердження про втрати ворога у кількості 22 рашистів, чотири танки, двох мінометів”, – йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ знищили самохідну крупнокаліберну гаубицу “Акація”, зенітно-ракетний комплекс “Тор-М2” та три одиниці авто-бронетехніки. 

Крім того, знищено два склади боєприпасів окупантів в Бериславському районі. 

Пошкоджено ще один танк, самохідну гаубицю “Мста-С” та РСЗВ “Град” та чотири одиниці авто-бронетехніки.

Нагадаємо, Збройні сили України 16 жовтня знищили ще 320 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в України близько 65 320 військових.

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