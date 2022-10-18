У ньому молоді єдинороси міста “перевіряють”, щоб ціни на продукти у місті були виставлені в рублях.

У Мелітополі окупанти використовують дітей для зйомки пропагандистського серіалу.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

У черговій “серії” молоді єдинороси ходять по магазинах міста “перевіряють”, щоб ціни на продукти були виставлені в рублях.

Мер додав, що ціни у магазинах тимчасово окупованих міст у 3-4 рази вищі, ніж на підконтрольних Україні територіях., а офіс молодих єдиноросів розміщено у захопленій рашистами будівлі Мелітопольської християнської церкви.

“До речі, у Мелітополі окупанти “націоналізували” майже всі церкви. Не зачепили тільки московський патріархат, який працює на силові структури росії й займається політичним зомбуванням людей”, – додав Федоров.

Нагадаємо, окупанти змушують мешканців Мелітополя здавати кров для військових РФ, вони діють примусом та обманом.