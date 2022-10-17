У Мелітополі Сили оборони поранили майже пів сотні окупантів, в області підірвали склад боєприпасів, - Федоров

У Мелітополі Запорізької області внаслідок точкових ударів артилерії Сил оборони отримали поранення маже 50 російських окупантів.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, українська артилерія "б'є точно в ціль".
"У Бердянську знищено склад боєприпасів. В населеному пункті Воскресенка – до 30 поранених загарбників. В Василівці – до 25 поранених", - розповів Федоров.
Він додав, що кількість загиблих, яку росіяни намагаються приховати, уточнюється.
Нагадаємо, Росія вже втратила на війні в Україні орієнтовно 65320 осіб.