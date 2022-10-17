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У Мелітополі Сили оборони поранили майже пів сотні окупантів, в області підірвали склад боєприпасів, - Федоров

Ще чверть сотні поранених рашистів - у Василівці.

У Мелітополі Сили оборони поранили майже пів сотні окупантів, в області підірвали склад боєприпасів, - Федоров
Фото: Скріншот з відео на сторінці Івана Федорова

У Мелітополі Запорізької області внаслідок точкових ударів артилерії Сил оборони отримали поранення маже 50 російських окупантів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, українська артилерія "б'є точно в ціль".

"У Бердянську знищено склад боєприпасів. В населеному пункті Воскресенка – до 30 поранених загарбників. В Василівці – до 25 поранених", - розповів Федоров.

Він додав, що кількість загиблих, яку росіяни намагаються приховати, уточнюється.

Нагадаємо, Росія вже втратила на війні в Україні орієнтовно 65320 осіб.

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