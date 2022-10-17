Серед звільнених є дівчата, які були незаконно ув'язнені в ОРДЛО і потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення Росії.

Нині Україна провела ще один масштабний обмін полоненими. Із російського полону вдалося повернути 108 жінок.

Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, 37 евакуйованих - з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів.

"З них - 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТрО, 8 - НГУ, включно з 2 із "Азову", 5 - ДССТ (Днржавної спеціальної служби транспорту - Ред.), 4 ДПСУ та 12 цивільних. Серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення", - зазначив Єрмак.

Глава ОПУ додав, що людей захоплювали в полон за те, що ті перевозили гуманітарну допомогу для дітей-сиріт. Також звинувачували їх у "шпигунстві" й "тероризмі".

"Це був нервовий обмін. Надто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, змінити його хід. При обмінах завжди багато ризиків, які треба прораховувати від моменту підготовки та під час самого процесу", - підкреслив Єрмак.

Він зазначив, що визволені будуть проходити медичний огляд та реабілітацію.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що найстаршій зі звільнених полонених - 62 роки, наймолодшій - 21 рік. Серед звільнених жінок 37 раніше були евакуйовані з "Азовсталі". Додому повертаються також захисниці, відзначені державними нагородами.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Як ідеться на сайті глави держави, керівник ОПУ наголосив, що важливо домогтися допуску місій міжнародних гуманітарних організацій і представників України до українців, які перебувають у російському полоні. Він заявив, що Україна очікує активніших дій від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Єрмак додав, що Офіс Президента, уряд і Міністерство закордонних справ розпочали роботу із долучення до звільнення полонених усіх профільних міжнародних організацій.

"Ми також запрошуємо взяти в цьому участь омбудсменів країн-партнерів, які будуть готові долучитися. Нам дуже важливо добитися можливості знати, у яких умовах перебувають наші люди, і не припиняти робити все можливе задля їхнього повернення", – сказав глава ОПУ.

Нагадаємо, 13 жовтня Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими і звільнити з полону 20 воїнів.