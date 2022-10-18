Депутати збільшили військові видатки на понад 300 млрд грн

Рада змінила бюджет цього року восьмий раз із початку війни.

Верховна Рада України на засіданні 18 жовтня прийняла Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік". За закон проголосували 318 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада знову змінила бюджет цього року. Вже восьмий раз із початку війни. Збільшили військові видатки у поточному році на 387 млрд грн. Джерело покриття, як завжди, це внутрішні запозичення (у т.ч. «друк»)", – написав депутат.

Закон передбачує збільшення видатків за наступними напрямками:

Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) – 365 157,1 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 219 128 млн грн;

Системи МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) – 12 899,9 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 5 840,4 млн грн;

Головного управління розвідки Міноборони – 3 171,8 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 2 368,1 млн грн;

Служби безпеки – 3 744,3 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 3 575,2 млн грн;

Адміністрації Держспецзв’язку – 1 253,2 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 1208,2 млн грн;

Управління державної охорони – 594,2 млн грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) – 570,2 млн грн;

Служби зовнішньої розвідки – 45,0 млн гривень.

Також у пояснювальній записці зазначено, що законом "пропонується передбачити видатки за спеціальним фондом Укравтодору на бюджетну програму 3111630 «Розвиток, розбудова, відновлення та забезпечення сталих транспортних зв’язків дорожньої інфраструктури» для реалізації проєкту за підтримки Уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у Державному бюджеті України на 2022 рік у розмірі 10,0 млн гривень»".

Нардепи вважають, що реалізація положень закону "дозволить збільшити видатки, що спрямовуються на потреби сектору безпеки та оборони для зупинення військової агресії РФ проти України та звільнення захоплених територій, а також реалізувати «Укравтодором» ефективну та сталу відбудову інфраструктури України".

Нагадаємо, 7 жовтня Рада проголосувала проєкт бюджету на 2023 рік у першому читанні. До першого читання було подано 1270 правок народних депутатів.