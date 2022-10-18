Він пройшов до парламенту через складання мандату Умеровим.

Партія "Голос" отримала нового народного депутата – Максим Хлапук склав присягу на засіданні парламенту. Він був визнаний народним депутатом після того, як Рустем Умеров очолив Фонд держмайна.

Про складання присяги Хлапуком у Телеграм повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Максим Хлапук склав присягу народного депутата України та доєднався до наших рядів «Голосу»", – написав він.

Фото: Ярослав Железняк

Наступним номером у списку "Голоса" після Умеров був Сівірін, втім він не приніс до ЦВК документів і не виявив бажання реєструватися народним депутатом. Після цього за правилом черги це право перейшло Хлапуку.

Хлапук – колишній помічник нардепа і ексспікера парламенту Андрія Парубія протягом трьох скликань.