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Максим Хлапук став народним депутатом від "Голосу"

Він пройшов до парламенту через складання мандату Умеровим. 

Максим Хлапук став народним депутатом від "Голосу"
Максим Хлапук
Фото: Ярослав Железняк

Партія "Голос" отримала нового народного депутата – Максим Хлапук склав присягу на засіданні парламенту. Він був визнаний народним депутатом після того, як Рустем Умеров очолив Фонд держмайна.

Про складання присяги Хлапуком у Телеграм повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

"Максим Хлапук склав присягу народного депутата України та доєднався до наших рядів «Голосу»", – написав він.

Фото: Ярослав Железняк

Наступним номером у списку "Голоса" після Умеров був Сівірін, втім він не приніс до ЦВК документів і не виявив бажання реєструватися народним депутатом. Після цього за правилом черги це право перейшло Хлапуку. 

Хлапук – колишній помічник нардепа і ексспікера парламенту Андрія Парубія протягом трьох скликань.

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