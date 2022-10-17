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Росії потрібна Україна без українців, - Кличко про сьогоднішню атаку на Київ

Внаслідок атаки дронів в Києві загинули чотири людини.

Росії потрібна Україна без українців, - Кличко про сьогоднішню атаку на Київ
Фото: Віталій Кличко у Telegram

Чергова атака агресора на столицю України – це ще один доказ того, що Росії потрібна тільки територія України без її мешканців. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі національного телемарафону «Єдині новини», передає сайт КМДА.

«Сьогоднішня атака – ще один доказ геноциду, який чинить Росія щодо українського народу. І свідчення того, що Росії потрібна Україна без українців. Агресору потрібна територія. Без мешканців. Ми бачимо, що удари завдають по цивільних та інфраструктурних об’єктах. Варвари вбивають українців, а також хочуть залишити нас без тепла, без електрики», – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що, за попередніми оцінками, житловий будинок у Шевченківському районі, в який влучив дрон, вже не підлягає реконструкції. Місто надає мешканцям медичну та психологічну допомогу.

«Люди втратили свої помешкання, залишилися без даху над головою. Ми готові надати тим, кому потрібно, тимчасовий притулок в готелях та гуртожитках. Також постраждалим нададуть матеріальну допомогу. І далі вирішуватимемо питання подальшого переселення постраждалих», – зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що внаслідок сьогоднішньої атаки російськими дронами-камікадзе у столиці загинули четверо людей. В тому числі подружжя, яке чекало дитину. Госпіталізовані троє постраждалих, двоє з них - працівники ДСНС, зазначив Кличко. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть бути люди.

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