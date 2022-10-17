Помер відомий український політик Борис Беспалий

На 70 році життя помер відомий український політик, народний депутат III-V скликань Борис Беспалий. Про це повідомив директор "Центру досліджень проблем громадянського суспільства" Віталій Кулик.

"Борис Якович був не лише видатним українським політиком, але й людиною зі стратегічним мисленням. Ми з ним працювали разом над проєктом нової Конституції та Нового Суспільного Договору", - написав Кулик.

Беспалому було 69 років.

Вперше Борис Беспалий став депутатом у 1998 році та пропрацював у Верховній Раді ще три скликання. Після цього він часто виступав у ЗМІ з експертними оцінками та заявами.