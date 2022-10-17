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Порошенко закликає до цільових пекельних санкцій проти Ірану, який постачає Росії дрони-камікадзе

Позбавлення акредитації іранського посла в Києві – відповідь явно недостатня та неспівмірна з рівнем цинізму, який становлять іранські дрони, вважає експрезидент.

Порошенко закликає до цільових пекельних санкцій проти Ірану, який постачає Росії дрони-камікадзе

Україна має розірвати дипломатичні відносини з Іраном, а світ повинен запровадити пекельні санкції через передачу Тегераном путінському режиму дронів-камікадзе, які вбивають цивільних людей. На цьому наголосив лідер "європейської Солідарності" Петро Порошенко. Він закликав покарати союзника Кремля і визнати Росію державою-спонсором тероризму.

«Цинічна і варварська російська атака проти мирних мешканців України та об’єктів критичної інфраструктури з використанням іранських дронів – це черговий військовий злочин кремля, за який обовʼязково настане повна відповідальність. Російському терористичному режиму місце на лаві підсудних забезпечено давно. Це вже навіть не піддається сумніву. І щоб це відбулося якнайшвидше, важливо також позбавляти Росію союзників», – написав Порошенко у Facebook.

«По-перше, Україна та світ мають запровадити цільові пекельні санкції проти Ірану з тим, щоб закрити всі можливості для подальшої злочинної співпраці між Москвою та Тегераном. Всі, хто допомагають чи думають співпрацювати з Кремлем, мають розуміти, що й вони закінчать свій шлях так саме безславно та ганебно, як Путін», – зазначив п’ятий Президент.

Порошенко також закликав активізувати міжнародний тиск у справі збиття українського літака в небі над Тегераном ще у 2020 році. «Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Тоді загинули 176 осіб. Сьогодні ж іранські дрони лише погіршують смертельний перелік невинних жертв. Справа честі для Києва та світу – покарати винних і за катастрофу тоді, і за акти терору сьогодні», – переконаний Порошенко.

«По-третє, саме на часі питання про розрив дипломатичних відносин між Києвом та Тегераном. Позбавлення акредитації іранського посла в Києві – відповідь явно недостатня та неспівмірна з рівнем цинізму, який становлять іранські дрони в руках російського окупанта», – вважає Петро Порошенко.

«Своїми свідомими актами терору проти України, всього цивільного населення нашої держави Росія немов спеціально проситься бути записаною у список країн, що спонсорують тероризм. Саме поряд з Іраном, який вже там», – резюмує Порошенко.

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