Міноборони: Росія має 300 іранських дронів і хоче закупити ще кілька тисяч

Україна має бути до цього готова.

За інформацією Міноборони, Російська Федерація має сьогодні близько 300 іранських дронів і має намір закупити ще кілька тисяч.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив під час загальнонаціонального телемарафону UArazom.

“У нас є нові виклики – це дрони, які росіяни купили в Ірані, який, правда, відмовляється від того, що їх постачає, але факт залишається фактом”, – зазначив голова оборонного відомства.

За інформацією Міноборони, близько 300 одиниць іранських дронів сьогодні – це цифри, якими оперують російські військові. Міністр поінформував, що росіяни намагаються закупити ще декілька тисяч таких дронів. І Україна має бути до цього готова.

За словами Резнікова, українські військові вже навчилися збивати безпілотники іранського виробництва. Збиті апарати розбирають, вивчають і, відповідно, готують різні системи протидії.

“Всі наші основні партнери повідомлені нами щодо боротьби з дронами. Ми з ними працюємо, і вони зацікавлені організувати нам допомогу. Тому не одна країна задіяна в цьому процесі”, – підкреслив міністр.

Відтак, Україна буде отримувати системи пригнічення дронів засобами електронної боротьби.

Раніше Олексій Резніков говорив про те, що наразі в Росії залишилося 609 високоточних ракет.