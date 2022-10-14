Українські військові деокупували 1 620 населених пунктів, – ОП

Збройні сили України вже звільнили від російських окупантів 1 620 населених пунктів.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Сьогодні важливе свято – День захисників та захисниць України. День Героїв, яких поважає уся країна і про подвиги яких чули у всьому світі. Вітаю усіх, хто боронить Україну, і пам’ятаємо усіх, хто віддав життя за Україну. Завдяки вам уже звільнено 1 620 населених пунктів від російських загарбників", – йдеться у повідомленні.

В ОП нагадали, що триває 233-тя доба героїчного протистояння народу України підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України героїчно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють майже цілодобово.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам’янка та Сухий ставок.