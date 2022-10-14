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ЗСУ можуть звільнити Херсон вже наступного тижня, - Financial Times

Про можливий прорив  свідчать заклики колаборантів про "евакуацію".

ЗСУ можуть звільнити Херсон вже наступного тижня, - Financial Times

Збройні сили України можуть звільнити Херсон від окупантів наступного тижня та просунутися до правого берега Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Україна може звільнити Херсонську область до Дніпра вже наступного тижня", - цитує видання представників західної розвідки.

Зазначається, що про можливий прорив ЗСУ свідчать заклики колаборантів про "евакуацію". Ймовірно, це говорить про підготовку до "вирішальної битви".

Видання нагадало, що останніми тижнями українські військові звільнили десятки населених пунктів, тому контрнаступ може продовжитися.

"Українські сили прорвали лінію фронту в Херсоні на початку місяця, як тоді визнало російське Міністерство оборони, що стало найбільшим поступом України на півдні з початку повномасштабного вторгнення Москви у лютому. З того часу Київ відвоював значну територію на захід від Дніпра", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, окупаційна "влада" Херсона наказала евакуювати частину населення.

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